Keira Knightley-é az év legbizarrabb zenei adottsága – de tényleg

A nem rég a Brit Birodalom tiszti rendjével kitüntetett Keira Knightley volt a Graham Norton Show meghívott vendége, ahol épp bizarr tehetségekről vitatkoztak a műsorvezetővel. Knightley aztán el is mondta, mi az ő egészen furcsa képessége:

Tudok játszani a fogaimon. El tudom játszani a Raindrops Keep Fallin’ On My Head című számot. Vagyis, igazából bármit el tudok játszani