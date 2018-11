Pamela Anderson exe lopással vádolja Kylie Jenner pasiját

Kylie Jenner éppen pasiját, a rapper Travis Scottot kíséri gyerekével annak Astroworld névre keresztelt, az új albuma címével megegyező turnéján. A Scott koncertjeinek egyik leglátványosabb eleme egy óriás hullámvasút, továbbá egy kör is, ami a koncert egy pontján 360 fokos kört tesz meg a rapperrel.

Itt jön a képbe Tommy Lee, Pamela Anderson exe, aki amellett, hogy a közös kiszivárgott pornóvideójukban a péniszével nyomott meg egy hajókürtöt, a Mötley Crue dobosa is volt, egyik turnéjukon ugyanis dobolás közben tett meg vele egy 360 fokos kört vele egy szerkezet, továbbá egy hullámvasúton ülve is dobolt, amit The Crüecifly-nak neveztek a turnén.

Tommy Lee amint tudomást szerzett a hasonlóságról, azonnal Instagramra rohant panaszkodni, megvádolva a rappert, hogy vagy ő, vagy valaki a csapatából lenyúlta az ő ötletét. Egy következő posztjában pedig ezt írta:

Megértem, hogy a másolás egy formája a rajongásnak, de ez csak sima ellopása a szaromnak.

Ahogy a TMZ beszámolt róla, a dobos perelni szeretne. Viszont vicces csavar a sztoriban, hogy Tommy Lee-t korábban pont azért perelte egy mérnök, mert szerinte Lee tőle lopta a 360 ötletét, végül elvesztette a mérnök a pert.

Az Astroworld színpadképe egyébként főleg az album témáját hivatott életrekelteni, az Astroworld eredetileg egy élménypark volt Houstonban, Scott szülőhelyén, rengeteg élmény kötötte hozzá, és nagy törés volt számára, amikor bezárt a park, hogy szállodát építsenek a helyére. Továbbá interjúkban is elmondta, hogy az volt az albummal a célja, hogy visszaadja egy vidámpark élményét.

