A fura srác a Legendás állatok-filmekből a való életben is legalább ilyen fura

Az elmúlt napokban biztos sokakban felmerült az a kérdés, hogy mégis ki a franc az az Ezra Miller, mert hát minden második cikk arról szól, hogy épp mit vett fel egy bemutatón, vagy mit nyilatkozott egy interjúban. Most végre itt vannak a válaszok, hogy a 26 éves színész hogy jutott el odáig, hogy Ben Affleck és Gal Gadot mellett legyen szuperhős, vagy Johnny Depp-pel együtt legyen rettenetesen fura a Harry Potter-filmek előzményfilmjében.

Queer

Az 1992-ben született amerikai színész, Ezra Miller sem férfinak, sem nőnek, sőt néha még emberi lénynek sem érzi magát, jobban szereti magát queerként definiálni. Erről már hat évvel ezelőtt, húszévesen nyilatkozott az Out magazinnak:

Queer vagyok. Rengeteg csodálatos barátom van, akik különböző neműek. Konkrétan senkibe nem vagyok szerelmes. Próbálok rájönni, hogy működik egy párkapcsolat. Nem hiszem, hogy a hozzám hasonló korú kölykök felelősségre vonhatóak-e amiatt, hogy monogám párkapcsolatot alakítanak-e ki vagy sem, mert szerintem nem állnak rá készen.

Ugyanebben az interjúban beszélt arról, hogy kisiskolásként szeretett fiúkkal csókolózni, aminek kapcsán az iskolában többen is szekálták.

“I’m trying to find queer beings who understand me as a queer being off the bat, and I feel like I’m married to them 25 lifetimes ago.” #FantasticBeasts star Ezra Miller dons Bunny ears and sits down with Playboy to talk polyamory, pain, pleasure, & more. https://t.co/scsbU4iRW2 pic.twitter.com/aHtyveY9Xb — Playboy (@Playboy) November 15, 2018

Queer A szó jelentése eredetileg furcsa, különös, szokatlan. Manapság olyan emberre használják, aki kilóg a társadalom hagyományos sémáiból, vagyis nem heteroszexuális, de nem is feltétlenül homoszexuális. Valójában egy diszkrét jelző a szexuális másságra. Sokak szerint a queer kifejezés alkalmasabb a nőkhöz és férfiakhoz egyaránt való vonzódás megnevezésére, vagyis a biszexualitásra.

Szintén 2012-ben adott interjút a Daily Beastnek, amiben azt mondta, ha mindenképpen címkéznie kéne magát, nem mondaná, hogy meleg, a legtöbbször nőkhöz vonzódik, de sok emberrel volt együtt, és nyitott a szerelemre, bárhol is találja meg azt. Ugyanitt érdemes megjegyezni, hogy egy ideig azt pletykálták, hogy Zoë Kravitz-cel, vagyis Lenny Kravitz és Lisa Bonet lányával jár. Ők ketten egyébként most együtt szerepelnek a Legendás állatok – Grindelwald bűntetteiben.

A Playboynak most adott interjújában azonban részletesebben is kifejti szexuális életét, és egy nagyon korai emlékét osztotta meg, miszerint általános iskolás korában egy nála pár évvel idősebb sráccal rendszeresen elégítették ki egymást kézzel, miközben a Playboyt nézegették. Eben az interjúban is kifejette, hogy a monogámia nem neki való, épp ezért része egy szexuális partnerekből álló csoportnak, amit ő polycule-nak nevez. Elmondása szerint ebben a csoportban olyanok vannak, akiket már évek óta ismer, például együttesének tagjai, és még pár ember.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ezra Miller (@imezramiller) által megosztott bejegyzés, Nov 16., 2018, időpont: 2:28 (PST időzóna szerint)

Próbálok megismerni olyan queer embereket, akik megértenek engem, és akikkel szinte családias kapcsolatot lehet kialakítani, mintha már házasok lennénk legalább 25 életre visszamenőleg. Tudom, hogy ezek az emberek mindenkit szeretni fognak a polycule-ban, mert egy csapat vagyunk, és mind nagyon szeretjük egymást

– mondta Miller, aki az interjúban azt is elmondta, hogy van hogy sokáig nem él szexuális életet, mert a szex hiánya legalább olyan fontos számára, mint a szex. Többek közt akkor sem élt szexuális életet, amikor Credence Barebone szerepére készült.

Opera

Az iskolai szekálások már korábban is elkezdődtek, hisz gyerekként Miller dadogott, amin végül az segített, hogy elkezdett operaéneklést tanulni. Még a Metropolitan Operában is énekelt, sőt Philip Glass Fehér holló című operájában is énekelt, ám az operaénekesi pályát nagyon gyorsan otthagyta a színészkedésért. Sőt, nem csak az éneklést, de az iskolát is abbahagyta, miután szerepet kapott az Afterschool című filmben.

Az éneklést azonban nem hagyta abba, jelenleg is dobol és énekel zenekarában, a Sons of an Illustrious Fatherben.

Harry Potter

Még Daniel Radcliffe életét sem határozza meg annyira a Harry Potter, mint Ezra Millerét. Gyerekként az iskolai szekálások elől a Harry Potter-könyvekbe menekült. A WENN-nek adott interjújában fejtette ki, hogy Harry Potter hangoskönyveket hallgatott, miközben instantlevest evett:

Évekkel később szerepet kapott az Egy különc srác feljegyzései című filmben, amiben Emma Watsonnal játszhatott együtt, aki Hermione Grangert alakította a Harry Potter-filmekben.

2016-ban pedig már szerepet kapott a Legendás állatok és megfigyelésük című Harry Potter-előzménytrilógiában. Ő alakítja a nagyon fura Credence Barebone-t.

Marihuána

Máris büntetett előéletű – még csak 19 volt, amikor a már említett Egy különc srác feljegyzéseit forgatták, és letartóztatták, miután 20 gramm füvet találtak nála. Később úgy nyilatkozott erről a színész, hogy a szülei már régóta várták ezt a telefonhívást, vagyis tisztában voltak vele, hogy fiuk néha füvezik. A NY Magazinnak a színész azt mondta minderről:

Nem hiszem, hogy szükség lenne titkolni, hogy füvezek. Ez egy teljesen ártalmatlan növény, amitől csak erősebbek lesznek az érzékszerveim.

MeToo

A Hollywood Reporternek adott interjújában arról beszélt, hogy egy hollywoodi producer és rendező is alkoholt adott neki és kikezdett vele, amikor még fiatalkorú volt.

Bort adtak a kezemben, és még fiatalkorú voltam. Megkérdezték, hogy nem akarok-e szerepelni egy melegmozgalomról szóló filmben, én pedig azt válaszoltam, hogy nem, és szörnyetegeknek neveztem őket

– mondta Miller, aki ezek után csatlakozott a MeToo-mozgalomhoz.

Queer szuperhős

És egyáltalán nem mellékesen ő az első olyan szuperhőst alakító színész, aki nyíltan queer. Ezra Miller alakítja ugyanis az Igazság ligájában Flasht.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ezra Miller (@imezramiller) által megosztott bejegyzés, Okt 26., 2017, időpont: 9:45 (PDT időzóna szerint)



Kiemelt kép: Instagram/Ezra Miller/Playboy