X-Faktor: Oláh Gergő álruhás indulása inkább kínos volt, mint vicces

A szombati Fókuszban mutattak meg egy olyan videót, ami az aznap este indult X-Faktorból végül kimaradt – Oláh Gergőt átmaszkírozva, álruhában küldték a tehetségkutató mentorai elé, akik közül nem sokan ismerték fel először az X-Faktor 2012-es győztesét.

Pontosabban ByeAlex azonnal azt kérdezte, tőle, hogy paróka van-e rajta, a többiek viszont értetlenkedtek, és Gáspár Laci illetve Radics Gigi is csak fél percnyi éneklés után jött rá, hogy kit lát és hall éppen. Puskás Petinek viszont szinte az előadás végéig nem esett let, hogy mi történt, de még csak nem is ez volt a legkínosabb, hanem az, hogy a mentorok közül szinte egyedül Radicson látszott, hogy valamennyire is élvezi és örül annak, hogy Oláh Gergő énekel a színpadon.

ByeAlex látványosan unatkozott és egyáltalán nem örült az átverésnek, de Gáspár Lacin sem látszódott, hogy nagyon feldobták volna a történtek.

Oláh Gergő egyébként az álszakáll és a paróka, illetve a napszemüveg ellenére is egész könnyen felismerhető volt, legalábbis Kiss Ramóna egy pillanat alatt tudta, hogy nem egy német származású, fura akcentussal beszélő induló áll előtte.

Kiemelt kép: Instagram/Oláh Gergő