Kanye West legújabb papucsa egy orkra is nagy lenne

Kanye Westet akkor is imádják, ha 12 millió forintot buknak rajta

Még két hét sem telt el azóta, hogy Kanye West a szintén rapper, 2 Chainz esküvőjén egy Louis Vuitton öltönyben és egy hozzá kicsit sem illő és egyáltalán nem divatos papucsban jelent meg. Az internet népe a divatbakit természetesen nem tudta szó nélkül hagyni, a Twitter hamarosan tele is lett az értetlenkedő bejegyzésekkel, amik közül a legtöbb még csak nem is a papucs létjogosultságán, hanem inkább annak méretén viccelődtek, ugyanis legalább két számmal kisebb volt, mint a rapper lába.

Persze gondolhattuk volna, hogy ez a történet akkor itt véget is ér, de West ezt természetesen nem hagyhatta. Legújabb Twitter-bejegyzésében ugyanis szintén egy elég furcsa papucsban látható, annyi, hogy ez nem kicsi, ellenben egy orkra is nagy lenne.

are the slides big enough 😂🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3sVRpSzHyj — KANYE WEST (@kanyewest) August 30, 2018

Ezek a papucsok már elég nagyok?

– tette fel viccesen a kérdést a rapper, majd egy teljes alakos fotón is is megmutatta őket, ám azok akkorák, hogy kattintás nélkül nem is látszanak.

Kiemelt kép: Prince Williams/Getty Images