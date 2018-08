A fél internet Kanye West papucsán pörög

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Kanye West egy elég érdekes szettben jelent meg a szintén rapper, 2 Chainz esküvőjén: a huszonegyszeres Grammy-díjas művész Louis Vuitton öltönyét egészítette ki egy divatosnak kicsit sem mondható papuccsal, amihez ráadásul még felvett egy zoknit is.

Kim Kardashian büszkén mutogatja Kanye West nagymamapapucsát Az egész szett arra enged következtetni, hogy a világ megérett a pusztulásra.

Az internet népe ezt a divatbakit persze nem hagyhatta szó nélkül, a Twitter hamarosan tele is lett az értetlenkedő bejegyzésekkel, amelyek közül a legtöbben még csak nem is a papucs létjogosultságán, hanem inkább annak méretén viccelődtek. Mutatjuk a legjobbakat.

#KanyeWest that suit is 🔥 but are you sure you didn’t have those yeezy slides in the next size up? 🤔 #yeezys pic.twitter.com/UhMxDtqhKl — Lyric (@LyricsFiyah) August 19, 2018

Kanye jó ez az öltöny, de biztos vagy benne, hogy a papucsodból nem volt egy mérettel nagyobb?

But if Kanye was wearing his own yeezy slides why couldn’t he get a pair that fit him… lol — Mrs.Wade (@queentanax) August 19, 2018

Ha Kanye a saját papucsát viseli, miért nem kapott olyat, ami jó rá?

Melyiket kellene az öltönyömhöz viselnem?

Them Yeezy slides look like air mattresses — Glowla Darling (@missleighcarter) August 19, 2018

Kanye papucsai úgy néznek ki, mint a egy légmatrac.

(Kiemelt kép: John Shearer/Getty Images)