Összeért a szájuk az első randin, de ennek senki nem örült

Mesterséges lélegeztetéssel tartotta életben új barátját az aneszteziológus.

Andi Traynor és barátja, Max Montgomery első randija nem pont úgy alakult, ahogy szerették volna.

2017 októberében történt, hogy Santa Cruz egyik strandján a 45 éves aneszteziológus és az 56 éves IT-újságíró szörfözött egyet – majd amikor kiértek a partra, a férfi összeesett.

Mint utólag kiderült, Max már a vízben forróságot érzett a mellkasában, de csak akkor észlelte, hogy valami nincs rendben, amikor a partra érve hirtelen az ájulás környékezte.

A Palo Alto-i kétgyermekes anyuka a hátára fordította a már eszméletlen férfit, és észlelte, hogy nincs pulzusa. Azonnal nekilátott az újraélesztésnek, és a mellkaskompresszió mellett mesterséges lélegeztetésbe kezdett – ez volt az első csókjuk.

Perceken belül kiérkeztek a mentők, akik defibrillátorral folytatták az életmentést, majd kórházba szállították Montgomeryt. Mint kiderült, a férfinak szívinfarktusa volt.

A lapoknak most árulták el bizarr első randijuk részleteit – és hozzátették azt is, hogy azóta is együtt vannak.

Az intenzív osztályon végződött első randevúról egyébként véletlenül videó is készült: egy férfi épp a sirályokat vette kamerájával a parton, amikor Max összeesett. A felvétel megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

via SWNS