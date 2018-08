Curtis legszívesebben zsonglőrködne a TV2 új műsorában

A TV2-n kívül egy másik csatorna is ad munkát Curtisnek

Augusztus 22-én robbantotta Majka a magyar médiabombát, amikor is a Szegedi Ifjúsági Napok színpadán kijelentette, hogy nem dolgozik együtt többet Curtisszel annak drogproblémái miatt. A két zenész azóta már külön koncertezik, sőt időközben az is kiderült, hogy Curtis is bevállalta a TV2 egyik legújabb műsorát, a Csak show és más semmit.

A show egyik legújabb promóvideójából az is kiderült, hogy a rapper nagyon meglepődött, amikor a műsor producerei megkeresték őt.

Nagyon-nagyon izgatottan várom ezt az egészet. Nem voltam még soha ilyen volumenű műsorban, sőt ilyen élő műsorban sem voltam még soha. Szóval nagyon izgulok és nagyon készülök rá. Egy új oldalamat mutathatom meg és a közönség is megláthatja, hogy milyen ügyes vagyok valójában

– mesélte a videóban Curtis, aki azt is elárulta, hogy mivel foglalkozna a legszívesebben a műsor alatt.

Egy teljesen új műsort kapnak a nézők, most az ügyességre és a sportosságra megy rá majd a hangsúly. Legszívesebben én zsonglőrnek állnék be, szerintem az a legizgalmasabb és abban vannak olyan elemek, amik szerintem a leglátványosabbak

– tette hozzá a rapper.

