Műsorvezető lesz az egykori X-Faktoros

Az X-Faktorban feltűnt, ám nemrég feloszlott ByTheWay fiúcsapat egykori tagja, Feng Ya Ou Ferenc a Sláger TV Sláger Best Of című műsorát vezeti majd szombatonként Zoltán Erika mellett. Az énekes számára ez teljesen új feladat, de nem tart tőle, hiszen régóta vágyott rá.

Sosem ijesztett meg a kamera, mindig is kíváncsi voltam erre a világra. Régóta érdekel a műsorvezetés, többször elképzeltem már magam hasonló helyzetben, így nagyon örültem, amikor rám talált a feladat, és egyből igent mondtam. Egy médiában szereplő embernek ez szuper lehetőség, és persze komoly kihívás is. A rajongók most megismerhetik egy másik oldalamat is. Már volt néhány forgatási nap, és eddig úgy érzem, remekül vettem az akadályokat