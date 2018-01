Zalatnay Sarolta bízik benne, hogy egyszer boldog lehet valaki mellett

Zalatnay Sarolta életében rengeteg barát és zenésztárs van, az énekesnő néha mégis magányosnak érzi magát.

Mindig is az az ember voltam, aki élveztem, ha valakivel együtt vagyok. Ha valakivel megoszthatom, ami történik velem. Alapvetően nem szeretek egyedül lenni, és igenis még bízom abban, hogy egyszer összejön, és boldog lehetek valaki mellett

– mesélte a Blikknek adott interjújában Zalatnay, aki azt is hozzátette, egyszer azt jósolták neki, hogy hetvenéves korában találja meg majd az igazit:

Lehet, hogy igaza volt, mert eddig valóban nem érkezett meg, pedig húsz évvel ezelőtt még örökbe is fogadtam egy hófehér lipicait.

Az énekesnő érzi, hogy már hamarabb fárad, de azt is tudja, hogy ez ellen lehet mit tenni.

Az eddig sem volt kérdés, hogy addig leszek színpadon, amíg bírok, de azt be kell látni, hogy egy páran már eljutottunk abba a korba, amikor hamarabb fáradunk, hamarabb fáj, de erre lehet készülni. Én is elkezdtem, szóval nemcsak próbálok, hanem edzek is.