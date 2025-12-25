Beteg gyerekek karácsonyát varázsolta szebbé a Forma-1 idei legjobb újonca

150 pontjával a Forma-1-es világbajnokság hetedik helyén zárt a Mercedes újonca, Andrea Kimi Antonelli.

A 19 éves olasz pilóta három versenyen állhatott idén dobogóra, Sao Paulóban második, a Kanadai és a Las Vegas-i Nagydíjon harmadik lett, utóbbi helyszínen a két McLaren kizárása miatt léphetett pódiumra.

Antonelli csütörtökön egy olyan bejegyzést rakott ki a Facebook-oldalára, amiben a családja körében kíván boldog karácsonyt mindenkinek, de nem feledkezett el azokról sem, akik nem lehettek együtt a szeretteikkel. Szülővárosában, Bolognában ugyanis meglátogatott egy gyerekkórházat, és ajándékot vitt a kicsiknek.

Kimi Antonelli visited a children’s hospital in Bologna to hand out Christmas gifts ❤️ pic.twitter.com/B6BRu3K3p8 — Autosport (@autosport) December 25, 2025

Le a kalappal előtte a szívmelengető gesztusért!