Balog Zoltán a kegyelmi ügyről: Ennél többet ma sem tudok és kívánok elmondani

A sajtómegkeresésekre tekintettel szükségesnek látom megosztani annak a beszélgetésnek a linkjét, amelyben a nyilvánosság előtt számot adtam az ún. kegyelmi ügyben betöltött szerepemről. 2024. június 13. (777 interjú) Ennél többet ma sem tudok és kívánok elmondani erről az ügyről.

– magyarázta Balog Zoltán korábbi emberi erőforrásokért felelős miniszter, volt református vezető a Facebookon, hogy miért osztotta meg újra a 2024 elején a zsinati értekezleten elmondott beszédét, amelyben a kegyelmi ügyről beszélt. Balog ezek szerint nem kíván a továbbiakban reagálni a kegyelmi üggyel kapcsolatos kérdésekre.

Magyar Péter miniszterelnök kedd reggel nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáit az igazságügyi minisztériumból, majd felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ő is tegyen így. Sulyok ebbe beleegyezett. Az aktákból kiderül Magyar szerint, hogy a köztársasági elnök hivatala ragaszkodott K. Endre kegyelméhez, azt nem az igazságügyi miniszter terjesztette fel. A köztársasági elnök ekkor Novák Katalin volt, aki korábban Balog asszisztense is volt, és a korábbi miniszter sokáig mentorálta őt.