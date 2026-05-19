Balog Zoltán a kegyelmi ügyről: Ennél többet ma sem tudok és kívánok elmondani

Mohos Márton / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 05. 19. 17:27
Mohos Márton / 24.hu
Megosztotta egy korábbi beszédét.

A sajtómegkeresésekre tekintettel szükségesnek látom megosztani annak a beszélgetésnek a linkjét, amelyben a nyilvánosság előtt számot adtam az ún. kegyelmi ügyben betöltött szerepemről. 2024. június 13. (777 interjú) Ennél többet ma sem tudok és kívánok elmondani erről az ügyről.

magyarázta Balog Zoltán korábbi emberi erőforrásokért felelős miniszter, volt református vezető a Facebookon, hogy miért osztotta meg újra a 2024 elején a zsinati értekezleten elmondott beszédét, amelyben a kegyelmi ügyről beszélt. Balog ezek szerint nem kíván a továbbiakban reagálni a kegyelmi üggyel kapcsolatos kérdésekre.

Magyar Péter miniszterelnök kedd reggel nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáit az igazságügyi minisztériumból, majd felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ő is tegyen így. Sulyok ebbe beleegyezett. Az aktákból kiderül Magyar szerint, hogy a köztársasági elnök hivatala ragaszkodott K. Endre kegyelméhez, azt nem az igazságügyi miniszter terjesztette fel. A köztársasági elnök ekkor Novák Katalin volt, aki korábban Balog asszisztense is volt, és a korábbi miniszter sokáig mentorálta őt.

