Mucsi Zoltán megszólalt Scherer Péter haláláról: Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy

Május 19-én, délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész – derül ki a Nézőművészeti Kft. Facebook-on közzétett posztjából. A színész évek óta betegeskedett.

Négy évtizedes pályája során egy sor színházi darabot is rendezett, illetve számtalan színpadi adaptációban játszott, nevét azonban Jancsó Miklós filmjei tették ismertté: a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten (1999) Pepéjeként, a Kapát alakító Mucsi Zoltánnal azonnal díszhelyet kaptak a magyar filmművészet legikonikusabb párosai közt. Számos közös film készült a két színész főszereplésével:

Anyád! A szúnyogok (2000)

Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél (2001)

Kelj fel, komám, ne aludjál! (2002)

A mohácsi vész (2004)

Ede megevé ebédjét (2006)

Gengszterfilm (1998)

Balekok és banditák (1996)

Roncsfilm (1992)

Ezt mondta Mucsi Zoltán

Scherer haláláról Mucsi Zoltán úgy fogalmazott friss Facebook-posztjában:

Drága Barátom, nem fog a nap ugyanúgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében, drága Pepe

