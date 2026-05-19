Mucsi Zoltán megszólalt Scherer Péter haláláról: Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy

Május 19-én, délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész – derül ki a Nézőművészeti Kft. Facebook-on közzétett posztjából. A színész évek óta betegeskedett.
Négy évtizedes pályája során egy sor színházi darabot is rendezett, illetve számtalan színpadi adaptációban játszott, nevét azonban Jancsó Miklós filmjei tették ismertté: a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten (1999) Pepéjeként, a Kapát alakító Mucsi Zoltánnal azonnal díszhelyet kaptak a magyar filmművészet legikonikusabb párosai közt. Számos közös film készült a két színész főszereplésével:
- Anyád! A szúnyogok (2000)
- Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél (2001)
- Kelj fel, komám, ne aludjál! (2002)
- A mohácsi vész (2004)
- Ede megevé ebédjét (2006)
- Gengszterfilm (1998)
- Balekok és banditák (1996)
- Roncsfilm (1992)
Ezt mondta Mucsi Zoltán
Scherer haláláról Mucsi Zoltán úgy fogalmazott friss Facebook-posztjában:
Drága Barátom, nem fog a nap ugyanúgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében, drága Pepe
