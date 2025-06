Ütközött egymással a két McLaren, Russell rajt-cél győzelmet aratott Montréalban

A 27 éves Russellnek ez az idei első, és pályafutása negyedik futamgyőzelme, Kanadában először diadalmaskodott. A brit mögött a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője lett a második, míg a harmadik pozícióban Russell csapattársa, a 18 éves olasz Andrea Kimi Antonelli zárt, akinek ez pályafutása első dobogós helyezése.

A controlled victory for the Mercedes driver who withstands the pressure from Max Verstappen behind 💪 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Gc5y2lvag3

Ami magát a versenyt illeti: a 12. körben Antonelli támadni tudta Verstappent, de amint elszáguldott volna mellette, a holland címvédő a boxba hajtott kerékcserére. Erre reagálva egy körrel később Russell az élről állt ki friss abroncsokért, majd Antonellit is a boxba hívták új gumikért.

Ezután az eltérő stratégiát választó Norris állt sokáig az élen, mögötte pedig Charles Leclerc (Ferrari) száguldott másodikként. Amikor ők is kiálltak kerékcserére, akkor visszaállt a korábbi sorrend, Russell nagyjából két másodperces előnnyel vezetett Verstappen előtt, a harmadik pozíció pedig Antonellié volt.

A 35. körtől kezdve Verstappen lassulni kezdett, ezért a 38. körben a Red Bull a boxba hívta kerékcserére, egy körrel később Antonelli is friss abroncsokat kapott, s hajszál híján a holland címvédő elé tért vissza a pályára. Russell a 42. körig húzta, akkor a boxba hajtott új gumikért és Verstappenék előtt maradt.

Piastri and Norris come together in Canada! 😱

Here’s the collision between the two McLarens 💥#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q

— Formula 1 (@F1) June 15, 2025