Most lesz igazán izgalmas a Forma-1: mindkét McLarent kizárták Las Vegasban

Megváltozott a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj végeredménye, miután mindkét McLarent kizárták.
A verseny utáni ellenőrzés során ugyanis kiderült, hogy Lando Norris és Oscar Piastri autóján a padlólemez hátsó része a szabályokban előírtnál nagyobb mértékű elvékonyodást mutatott.
Norris a második, Piastri a negyedik helyét bukta el, és a kizárásuk után a két Mercedes-pilóta, George Russell és Andrea Kimi Antonelli lépett előre.
A kizárás az öszetett állásába is alaposan bekavart, Norris 390 ponttal áll az élen, mögötte a Las Vegasban győztes Max Verstappennek és Piastrinak is 366 pontja van. Az idényből két verseny van hátra, az utolsó novemberi hétvégén Katarban szerepel a mezőny, ahol sprintfutamra is sor kerül.
A módosított végeredmény, Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas (50 kör, 309,958 km, a pontszerzők):
1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:21:08.429 óra
2. George Russell (brit, Mercedes) 23.546 másodperc hátrány
3. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 30.488 mp h.
4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 30.678 mp h.
5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 34.924 mp h.
6. Isack Hadjar (francia, RB) 45.257 mp h.
7. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 51.134 mp h.
8. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 59.369 mp h.
9. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:00.635 perc h.
10. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:10.549 p h.
pole pozíció: Lando Norris (brit, McLaren)
A vb-pontversenyek állása 22 futam után (még 2 van hátra):
versenyzők:
1. Norris 390 pont
2. Piastri és Verstappen 366
4. Russell 294
5. Leclerc 226
6. Hamilton 152
7. Antonelli 137
8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73
9. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 40
14. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 36
15. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) és Ocon 32
17. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 28
18. Pierre Gasly (francia, Alpine) 22
19. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 19
csapatok:
1. McLaren 756 pont – már világbajnok
2. Mercedes 431
3. Red Bull 391
4. Ferrari 378
5. Williams 121
6. RB 90
7. Haas 73
8. Aston Martin 72
9. Sauber 68
10. Alpine 22