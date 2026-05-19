„Budapest szerette az ő Pepéjét” – Karácsony Gergely búcsúzik Scherer Pétertől

Hatvannégy éves korában meghalt Scherer Péter, az elmúlt évtizedek egyik legkiemelkedőbb magyar színésze. A Jászai Mari-díjas színművész haláláról Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely azt írta: „Nagy színésszé lenni is nehéz, de ikonná válni csak nagyon keveseknek sikerül, Scherer Péter egy közülük.”

„Aki a 90-es években rendszeres látogatója volt a Bárka vagy később a Krétakör előadásainak, felfigyelhetett arra a kitűnő színészre, aki bármilyen kis szerepet játszott, egyedül is képes volt betölteni a színpadot. Jancsó Miklós kései mozijaiból aztán az egész ország megismerte és megszerette”– írta Karácsony Scherről, aki szerinte Budapest szerelmese volt, és Budapest is szerette az ő Pepéjét – ahogy a nagyközönség megismerhette Scherert a Jancsó-mozikból.

„Megdöbbentett a halálhíre, nyugodjon békében” – búcsúzott Karácsony.

Mucsi Zoltán hű társa, Borat magyar hangja

Scherer Péter május 19-én délelőtt hunyt el, halála okát nem hozták nyilvánosságra. A színész 1961. november 16-án született Ajkán, diplomáját nem színészként, hanem építőmérnökként szerezte.. Huszonkét évesen, 1984-ben lett az Arvisura Színházi Társulat tagja, ahol tíz évet töltött. 1996-ben színész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától, majd két évnyi szabadúszás után 1997-ben a Bárka Színház egyik alapítójaként újra csak lett állandó teátruma.

A színház mellett képernyőn is sokat szerepelt, az országos ismertséget Jancsó Miklós filmjei hozták el neki. Az 1999-es Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten című filmben Pepét alakította, társával a Kapát játszó Mucsi Zoltánnal azonnal díszhelyet kaptak a magyar filmművészet legikonikusabb párosai közt. Az ezredforduló után többek közt a Kontroll, az Argo, a Magyar vándor, a Made in Hungaria, a Valami Amerika 3, illetve a Szenvedélyes nőkben is feltűnt, az utóbbi években pedig tévésorozatokban szerepelt.

Szinkronszínészként közel háromszáz alkotásban közreműködött pályája során, köztük olyan ikonikus szerepekben, mint Sacha Baron Cohen Boratjaként vagy a Másnaposok-trilógiában, ahol Zach Galifianakisnak kölcsönözte hangját.