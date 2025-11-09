Norris tökéletes hétvégét zárt, de a bokszból induló Verstappen lett a futam hőse

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brazil Nagydíjat Sao Paulóban, ezzel a sikerrel tovább növelte az előnyét a világbajnoki pontverseny élén csapattársával, az ötödikként célba érő Oscar Piastrival szemben.

A 26. születésnapját négy nap múlva ünneplő pilótának ez az idei hetedik és pályafutása 11. futamgyőzelme. Norris mögött Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője zárt másodikként, míg a dobogó alsó fokára a címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője állhatott fel úgy, hogy a boxutcából rajtolt.

Norris ezzel a sikerrel 24 pontra növelte az előnyét az összetettben Piastrival szemben.

A futam pontszerzői:

A vb két hét múlva Las Vegasban folytatódik.