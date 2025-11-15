Azt tanácsolják Piastrinak, keressen másik csapatot, ha nem nyeri meg a vébét

Günther Steiner, a Haas korábbi csapatfőnöke szerint, ha Oscar Piastri nem nyerni meg az idei Forma-1-es világbajnoki címet, akkor el kellene gondolkodnia, hogy egy másik csapatnál építse újra magát.

A McLaren ausztrál versenyzője sokáig vezetett az egyéni versenyben, a Holland Nagydíj megnyerése után még 34 pont volt az előnye csapattársával, Lando Norrisszal szemben, azonban az elmúlt hat versenyhétvégén csak egyszer állt dobogón, és már ő az üldöző, a brit ugyanis az első helyre ugrott elhúzott 24 ponttal.

Ha nem lesz világbajnok, akkor szerintem jó esélye van, hogy egy jó autóba kerüljön. Remek versenyző, elég fiatal, képes alkalmazkodni. Meg kell lépnie akkor a váltást, és szerintem meg is fogja lépni, de, persze, ez csak az én véleményem

– idézi a crash.net Steinert.

Steiner kijelentését árnyalja, hogy Piastrival idén hosszabbított a McLaren, a bejelentés szerint több évre. Ez a Sky Sports szerint azt jelenti, hogy a 2028-as szezon végéig szól a megállapodása. Steiner is úgy látja, hogy 2026-ot még biztosan a csapatnál tölti a pilóta.

Újra kell építenie magát a télen [ha nem nyerni meg a vébét], erősebben kell visszatérnie jövőre. Szerintem képes rá, mert elég sokra tartom

– mondta.