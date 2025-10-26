Lando Norris rajt-cél győzelemmel vette át a vezetést a vb-címért folyó harcban

Lando Norris nyert a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat.

Nagy káoszt hozott a rajt, mert előbb Max Verstappen, majd Lewis Hamilton sodródott ki a fűre. Komoly baleset nem történt, bár Liam Lawson autója így is használhatatlannak bizonyult két kör után, de dráma azért így is jött. Verstappen önhibáján kívül került fűre, a versenybírók azonban úgy látták, Hamilton saját hibája miatt hagyta el a pályát, így őt megbüntették, amit morogva vett tudomásul.

Norris kilőtt, mögötte pedig megindult a nagy helyezkedés. Már ekkor is kirajzolódott a nap sztorija, Oliver Bearman a harmadik helyen autózott, ráadásul kifejezetten imponáló tempót diktálva.

Max Verstappen viszont nem hagyta, hogy végül dobogón zárjon, mert sikerült becserkésznie az idei újoncot, hiába adta nehezen magát. A teljes képhez tartozik persze, hogy a holland csak egy kiállással hozta le a futamot. Verstappent nem volt esély visszaelőzni a Haasszal, de nem is ez járt Bearman fejében, hanem George Russell, aki szépen lassan felzárkózott mögé.

A brit sokat melózott, hogy beérje Bearmant, többek között helyet cserélt a csapattársával, Kimi Antonellivel is. Akárhogy próbálta azonban megelőzni, nem talált fogást a nap meglepetését okozó versenyzőjén. Ráadásul miközben mohón az előtte haladó kocsira figyelt, egy váratlan pillanatban Oscar Piastri bevetődött elé, így nem nyert, hanem veszített egy pozíciót. A verseny végén így kelletlenül visszaengedte maga elé Antonellit.

Bearman tehát a negyedik helyen zárt, de Verstappen még beletaposott a gázba és némileg váratlanul befogta a második helyen haladó Charles Leclerc-t is. A monacóit végül nem nagyon tudta támadni, főleg mivel Carlos Sainz alatt nemes egyszerűséggel megállt az autója, így virtuális biztonsági autós fázis jött két körön keresztül. Alig maradt néhány kanyar, ahol már öngyilkosság lett volna próbálkozni, ezért inkább begurult Leclerc mögött harmadikként Verstappen.

A nap nyertese Lando Norris lett így is, aki átvette a vezetést a világbajnoki táblázaton Piastri előtt. A világbajnokságból négy futam és két sprintverseny van hátra.