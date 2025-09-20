esteban oconazeri nagydíjazeri nagydíj 2025f1
Kizártak egy pilótát az időmérőről, változott az Azeri Nagydíj rajtsorrendje

2025. 09. 20. 19:30
Esteban Ocont (Haas) kizárták a Forma-1-es Azeri Nagydíj szombati időmérőjéről, miután megállapították, hogy autója megsértette a technikai szabályait.

A 29 éves francia pilóta egyébként sem produkált emlékezeteset, ugyanis már az első szakaszban kiesett és csak a 18. helyen zárt, ám végül innen is visszasorolták az utolsó, huszadik helyre, mivel autójának hátsó szárnya nem felelt meg a műszaki előírásoknak.

A pilóta így a vasárnap 13 órakor kezdődő futalom csak a boxutcából indulhat.

Azeri Nagydíj, a módosított rajtsorrend

1. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

 

2. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

 

3. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Cunoda Juki (japán, Red Bull)

 

4. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Isack Hadjar (francia, RB)

 

5. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

 

6. sor:
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

 

7. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

 

8. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)

 

9. sor:
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
Pierre Gasly (francia, Alpine)

 

10. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Esteban Ocon (francia, Haas)

Hatszor villant a piros zászló, mindent felborított az eső az Azeri Nagydíj időmérőjén
Végül a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett az élen.

