Kizártak egy pilótát az időmérőről, változott az Azeri Nagydíj rajtsorrendje

A 29 éves francia pilóta egyébként sem produkált emlékezeteset, ugyanis már az első szakaszban kiesett és csak a 18. helyen zárt, ám végül innen is visszasorolták az utolsó, huszadik helyre, mivel autójának hátsó szárnya nem felelt meg a műszaki előírásoknak.
A pilóta így a vasárnap 13 órakor kezdődő futalom csak a boxutcából indulhat.
Azeri Nagydíj, a módosított rajtsorrend
1. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
2. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
3. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
4. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Isack Hadjar (francia, RB)
5. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
6. sor:
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
7. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
8. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
9. sor:
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
10. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Esteban Ocon (francia, Haas)