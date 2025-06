Piastri nyerte a Spanyol Nagydíjat, Verstappen nagyot vesztett

A pole-ból induló Oscar Piastri nyerte meg a Forma-1 Spanyol Nagydíját, a másik McLaren-versenyző, Lando Norris előtt. Charles Leclerc lett a harmadik, míg a címvédő Max Verstrappen ötödikként ért célba, de egy tíz másodperces időbüntetés miatt csak a tizedik lett.

Nem állt rajthoz a futamon Lance Stroll,

az Aston Martin kanadai versenyzője, aki hetek óta csuklófájdalommal küzd és mostanra annyira romlott a helyzet, hogy nem tudta vállalni a versenyzést. Így a rajtrácson csak 18 autó volt – Cunoda Juki a bokszból indult.

A startot nagyon jól kapta el Piastri, aki egyből ellépett a többiektől, míg mögötte Verstappen megelőzte Norrist. Leclerc-t is mindenképpen ki kell emelni, a ferraris mindkét Mercedest megelőzve jött fel az ötödik helyre.

Verstappen a 13. körig tudta maga mögött tartani Norrist, a brit ekkor mclarenes csapattársa után eredhetett. A csapatok a kerékcserékkel próbáltak taktikázni, de az élmezőnyt nem igazán kavarták meg a kiállások.

A futam hajrájában Oliver Bearman okozott izgalmas pillanatokat, a Liam Lawsonnal való csatája során nem figyelt a többiekre, így az épp őket leköröző Norrist és Verstappent is feltartotta, a holland mutogatott is neki.

Off the road goes Antonelli! 😮 #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/XGDTRzpSP5

Az 55. körben Kimi Antonelli kötött ki a kavicságyban, bejött a biztonsági autó, ami összerázta a mezőnyt. Öt körrel később jött az újraindítás, és ezen a hajrán Verstappen bukta a legnagyobbat, kemény keverékű gumikat kapott ugyanis, Leclerc pedig elé került – később George Russell is, akivel még össze is koccantak.

Drama in the closing stages of the race! 😱

Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk

— Formula 1 (@F1) June 1, 2025