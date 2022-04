Leclerc megcsúszott a szakadó esőben, de így is bucira vert mindenkit

A világbajnoki pontversenyben élen álló Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíj pénteki első, esős körülmények között rendezett szabadedzésén.

Lehet, ebben az is segített, hogy az első körében alaposan megcsúszott, így korán megtapasztalta, hogy is kellene vezetnie ilyen körülmények között.

Charles says hello to the Tifosi in his first lap 👋

He also finds himself in a spin too in the final corners 🔄😮#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/MJq6CHRbnF

— Formula 1 (@F1) April 22, 2022