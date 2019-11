Verstappen befurakodott a Mercedesek elé

Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es idényzáró Abu-Dzabi Nagydíj harmadik szabadedzésén.

A 22 éves pilóta mögött az immár hatszoros világbajnok brit Lewis Hamilton zárt a második helyen a Mercedesszel, megelőzve csapattársát, a finn Valtteri Bottast. Az első három helyezettet kevesebb mint egy tizedmásodperc választotta el egymástól.

Less than a tenth between the top three ⏱️

A két Ferrari, a négyszeres vb-győztes német Sebastian Vettellel, valamint a monacói Charles Leclerc-rel a volánnál ötödik és hatodik lett, mert a negyedik időt Verstappen csapattársa, a thaiföldi Alexander Albon érte el, aki az utolsó pillanatban úszott meg egy ütközést az egyik Renault-val.

Two near misses for Alex Albon as he gets a little bit close for comfort during the final practice session of 2019 🙈 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/nLINhLxiE5

