Olyan sokáig tartott a kérdés, hogy már a közepén röhögtek a Forma-1-es pilóták

A Forma-1 pilótái és rajongói között szinte legendássá vált Walter Koster német újságíró, aki arról nevezetes, hogy nagyon hosszú, nyakatekert kérdéseket tesz fel. Abu-dzabiban is hozta a formáját, ezúttal Charles Leclerc, Max Verstappen és Kevin Magnussen ült az asztal túloldalán, amikor egy 67 másodperces kérdés hangzott el.

Koster arra kérte Leclerc-t, hogy az idény öt legrosszabb versenyéből sorolja föl az öt legjobbat. Mivel azonban borzasztóan túlbonyolította a kérdést, nagyjából 30 másodperc után Leclerc csak annyit mondott:

Szabad fordításban annyit tesz „elvesztem”, kontextusban inkább amolyan „kiestem”. Verstappen hangosan felröhögött, Koster viszont folytatta a kérdést amelynek a végén kiderül, Leclerc tényleg elvesztette a fonalat, mert azt javasolta, Magnussen kezdje a válaszadást.

Welcome to another episode of Walter Koster asking F1 drivers long questions: pic.twitter.com/s1TCl30ht3

— ESPN F1 (@ESPNF1) November 28, 2019