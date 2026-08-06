A Barcelona játékosa betartotta a szavát, könnyű lesz kiszúrni a bajnokikon

Állta a szavát Gavi, a Barcelona középpályása és befestette a haját. A spanyol válogatott játékosa azt ígérte, ha világbajnok lesz a nyáron, akkor rózsaszín hajat varázsol magának. A döntőt végül Ferrán Torres találatával valóban a spanyolok nyerték, az ígéret pedig szép szó Gavinak a jelek szerint.

GAVI CUMPLE SU PROMESA Y SE TIÑE DE ROSA 💇🏼🦄 🎥 @sanrothebarber pic.twitter.com/knsvKRn1Nw — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 6, 2026

Egyébként nem csak ő tartotta be a furcsa ígéretét, Marc Cucurella a szövetségi kapitány Luis de la Fuente arcát tetováltatta magára, Lamine Yamal pedig szakállt és bajuszt növeszt a győzelmet követően.