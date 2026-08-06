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A Barcelona játékosa betartotta a szavát, könnyű lesz kiszúrni a bajnokikon

Gavi a világbajnoki cím ünneplése közben.
Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images
Gavi a világbajnoki cím ünneplése közben.
24.hu
2026. 08. 06. 11:13
Gavi a világbajnoki cím ünneplése közben.
Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images
Gavi a világbajnoki cím ünneplése közben.
Ne lepődjön meg senki, ha egy rózsaszín pötty mocorog majd az FC Barcelona labdarúgócsapatának mérkőzésein, a hiba nem a készülékben van.

Állta a szavát Gavi, a Barcelona középpályása és befestette a haját. A spanyol válogatott játékosa azt ígérte, ha világbajnok lesz a nyáron, akkor rózsaszín hajat varázsol magának. A döntőt végül Ferrán Torres találatával valóban a spanyolok nyerték, az ígéret pedig szép szó Gavinak a jelek szerint.

Egyébként nem csak ő tartotta be a furcsa ígéretét, Marc Cucurella a szövetségi kapitány Luis de la Fuente arcát tetováltatta magára, Lamine Yamal pedig szakállt és bajuszt növeszt a győzelmet követően.

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