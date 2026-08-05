Szükség van-e a hídon Magyar kapitányra? – kríziskommunikációból is vizsgázik a Tisza-kormány

Már egy hete országszerte tombol a nyár legújabb hőhulláma, ami azon túl, hogy hasonlóan gyötrelmes, mint a júniusi hőkupola volt, magával hozott egy olyan energiakrízist is, amilyet korábban még nem tapasztalt az ország. Ez pedig előidézett egy olyan helyzetet, amely eddig ismeretlen volt a Tisza-kormány számára.

Első alkalommal vizsgázik a kormány komoly krízisszituációban, ami azt is jelenti, hogy Magyar Péternek – a válság kezelésén túl – az is kiemelten fontos, hogy fel tudja mutatni a kormánya kompetenciáit, illetve azt is, hogy kézben tartja az eseményeket

– mondta lapunknak Bőhm Kornél kommunikációs szakértő, akit arról kérdeztünk, hogy a mostani rendkívüli állapotok idején milyennek ítéli meg a politikai élet szereplőinek – tehát a kabinetnek, az ellenzéknek, illetve személyesen Magyar Péternek – a kommunikációját.

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Nem véletlenül választottuk le a miniszterelnököt a kormányról: az utóbbi napokban a lakosság tájékoztatása túlnyomórészt Magyar videós bejelentkezései és bejelentései által zajlik. A kormányt és a Tisza Pártot is rendszeresen érte és éri az a vád, hogy „one man show” zajlik – mindent Magyar csinál és mindig csak ő beszél. Ez mostanáig politikai értelemben sikeres volt, ám ezúttal egy olyan krízishelyzet állt elő, amelynek kezelése magas szintű szakmai tapasztalatot és felkészültséget igényel, olyan szaktudást is, amellyel a kormányfő nem feltétlenül rendelkezik.

Bőhm Kornél szerint ugyanakkor Magyar szerepvállalása kríziskommunikációs szempontokból teljességgel védhető.