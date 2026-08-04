Robbanás történt egy családi házban Horvátországban, a fiatal férfi robbanóanyagot kezelhetett

Életveszélyesen megsérült egy húszéves férfi egy családi házban történt robbanásban a közép-horvátországi Bosiljevo közelében. A rendőrség szerint a férfi feltehetően házilag készített robbanószerkezetet vagy katonai eredetű robbanóanyagot kezelt, amikor a detonáció bekövetkezett.

Az MTI azt írja, hogy a karlovaci rendőrség szerint a robbanás hétfőn 17 óra 52 perckor történt. A fiatal férfit életveszélyes sérülésekkel szállították mentőhelikopterrel egy zágrábi kórházba. Egy 62 éves férfi súlyosan, egy 22 éves pedig könnyebben sérült meg, őket a karlovaci kórházban látták el.

A horvát sajtó szerint a sérültek egy család tagjai, egy apa és két fia. A beszámolók szerint a robbanást nem előzte meg konfliktus.

A detonáció súlyos károkat okozott az épületben, két fal kidőlt, és a közelben parkoló járművek szélvédői is betörtek.

A helyszíni szemlét kedden tűzszerészek bevonásával folytatják. A rendőrség vizsgálja a robbanás körülményeit és a felrobbant anyag eredetét.

Horvátországban a délszláv háború örökségeként időről időre még mindig találnak fel nem robbant lőszereket és robbanóanyagokat. A hatóságok rendszeresen figyelmeztetik a lakosságot, hogy az ilyen eszközökhöz ne nyúljanak, hanem értesítsék a rendőrséget vagy a tűzszerészeket.