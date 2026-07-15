A spanyolok vb-elődöntője után megpróbáltak betörni Lamine Yamalhoz

Nem sokkal azután, hogy a spanyol labdarúgó-válogatott legyőzte Franciaországot Dallasban és bejutott a világbajnoki döntőbe, két férfi megpróbált betörni Lamine Yamal barcelonai otthonába, írja az Euronews.

A 19 éves játékos biztonsági szolgálata vette észre, hogy ketten épp megpróbálnak bemászni a kerítésen, ekkor értesítették a hatóságokat.

A maszkos betörők érzékelték, hogy felvette őket a kamera, így menekülőre fogták és még azelőtt elhagyták a helyszínt, hogy a rendőrség kiérkezett volna, úgyhogy a nyomozók most a kamerafelvételek alapján próbálják azonosítani az elkövetőket.

Az Euronews cikke szerint a környéken megszaporodtak a betörések az elmúlt időszakban, illetve Lamine Yamal azzal is felhívta a figyelmet az ingatlanra, hogy még a világbajnokság előtt bemutatta otthonát. A villa korábban Gerard Piqué és Shakira tulajdona volt.