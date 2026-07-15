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Már rekordot döntött a spanyol játékos a vébén, és hol van még a vége?

Rodri
David Ramos/Getty Images)
admin Futó Csaba
2026. 07. 15. 11:55
Rodri
David Ramos/Getty Images)

A döntőbe jutott spanyol labdarúgó-válogatott középpályásának, Rodrinak kicsit döcögősen indult a 2026-os torna, de a 2024-ben aranylabdás középpályás a torna végső szakaszára megtalálta a formáját, ráadásul olyan teljesítményt nyújt, amire 1966 óta senki sem volt képest. Az Opta adatai szerint ugyanis

példátlan, hogy ezen a tornán már 655 pontos passza volt Rodrinak.

Maga a 705 passzkísérlet is a legtöbb egy játékostól egy vb egésze alatt, de a spanyol ezeket ráadásul 92 százalékban pontosan is juttatja el a csapattársakhoz. Íme, Rodri passztérképe eddig a vébén:

Rodri abban is a legjobb, hogy 173-mal neki van a legtöbb passza a támadóharmadba, bár ebben Pedri szorosan ott van mögötte (165), miközben közel 200 perccel kevesebbet játszott nála.

A 30 éves játékosnak elég mélyről kellett visszaküzdenie magát. Miután 2023-ban történelmi triplához segítette a Manchester Cityt, amely a bajnokság és az FA Kupa mellett a Bajnokok Ligáját is megnyerte, a rá következő évben az Eb-győztes spanyol csapat egyik kulcsfigurája volt. 2024 őszén aztán súlyos térdsérülést szenvedett, ami után csak 2025 májusában tért vissza, és a mostani szezonja ráment arra, hogy visszanyerje a formáját. Pep Guardiola még ősszel mindenkit nyugalomra intett a játékossal kapcsolatban:

Fantasztikus játékos, ezt mindenki tudja róla. Amit talán nehezen fogad el, egy ilyen sérülésből nem hat-hét hónap visszatérni. Rodri nagyon jó lesz a világbajnokságon, ott láthatjuk majd a legjobb formájában

– mondta a katalán edző, és igaza lett.

A Fox Sportsnak szakértő Zlatan Ibrahimovic sem győzte méltatni a franciák elleni teljesítményét: a középpályásnak 58 pontos passza volt, 11 párharcot nyert meg, volt négy szerelése, a levegőben pedig egyszer sem tudták megverni.

Micsoda mérkőzés, micsoda játékos! Őt általában nem értékelik úgy, mint kellene, de ezen a mérkőzésen mindenhol ott volt. Egyszerűen csodálatos volt

– mondta a svéd.

Spanyolország tizenhat év után jutott be ismét a világbajnoki döntőbe, és a 2024-es Eb után az egymást követő második nagy tornát nyerheti meg. A vasárnapi döntőben az angol-argentin párharc győztese lesz majd az ellenfél.

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