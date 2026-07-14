„Nem szégyellitek magatokat?!” – a brazil elnök lehordta a vb-kiesés után a nyaralást választó focistákat

Az elnöki elmarasztalásról az O Globo számolt be az után, hogy a nemzeti csapat a nyolcaddöntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a vb-től.
Szinte senki sem volt a válogatott repülőgépén. Micsoda szégyen! Nem szégyellitek magatokat?!
-– idézte az újság portálja az államfőt.
Csak egy játékos ment haza az edzői stábbal
Korábban a Metropoles adott hírt arról, hogy az edzői stáb mellett a játékosok közül csak a védő Danilo tartózkodott a csapatot hazaszállító gépen. A korábbi ötszörös világbajnok az elmúlt 36 évet tekintve most először nem jutott még a negyeddöntőbe se.