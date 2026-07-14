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Foci foci vb 2026

„Nem szégyellitek magatokat?!” – a brazil elnök lehordta a vb-kiesés után a nyaralást választó focistákat

foci vb 2026 brazil válogatott kiesés nyaralás luiz inácio lula da silva
CHARLY TRIBALLEAU / AFP
24.hu
2026. 07. 14. 14:56
foci vb 2026 brazil válogatott kiesés nyaralás luiz inácio lula da silva
CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Luiz Inácio Lula da Silva brazil államfő elítélte az ország labdarúgó-válogatottjának játékosait, akik nem tértek haza a világbajnokságról, hanem a kiesés után inkább azt választották, hogy külföldön nyaralnak.

Az elnöki elmarasztalásról az O Globo számolt be az után, hogy a nemzeti csapat a nyolcaddöntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a vb-től.

Szinte senki sem volt a válogatott repülőgépén. Micsoda szégyen! Nem szégyellitek magatokat?!

-– idézte az újság portálja az államfőt.

Csak egy játékos ment haza az edzői stábbal

Korábban a Metropoles adott hírt arról, hogy az edzői stáb mellett a játékosok közül csak a védő Danilo tartózkodott a csapatot hazaszállító gépen. A korábbi ötszörös világbajnok az elmúlt 36 évet tekintve most először nem jutott még a negyeddöntőbe se.

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