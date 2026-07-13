Egykoron játékost adott az Internek és a Bayernnek, most visszalép az NB I-től

„1993-2026. Egy fejezet lezárult. 33 év, ebből megszakítás nélkül 27 év az első osztályban; 2 magyar bajnoki cím, 7 ezüstérem, 6 bronzérem az NB I-ben, 3 magyar kupa győzelem, 2 ezüstérem. A mai napig a legsikeresebb vidéki női labdarúgó klub, Szombathely és Vas megye legeredményesebb futball csapata, legeredményesebb női csapata az összes sportágat tekintve” – írta közösségi oldalán a klub.

Kiemelte, hogy két alkalommal szerepelt a női Bajnokok Ligájában, 44 játékosa szerepelt a magyar válogatottban, amelynek két szövetségi kapitányt, és három U19-es szövetségi edzőt is adott.

„Játékost adtunk az olasz Interbe, a német Wolfsburgnak, Werder Bremennek, Bayern Münchennek, a svájci Baselnek” – írta, utalva többek között Fördős Beatrix, Szvorda Melinda, Tóth Gabriella és Szarvas Alexandra személyére.

„Ezrekben mérhető a Viktoria FC-ben felnövő, sportoló, a labdarúgást megszerető, egészséges és értékes emberré váló játékosok száma. Azt mondják, a sportban kizárólag az eredmények számítanak.

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A Viktoria FC 33 éves története ezennel véget ért. Köszönet mindenkinek, aki ezeknek a sikereknek a részese volt.

A Viktória FC legnagyobb sikerét a 2004-es és a 2009-es bajnoki cím jelentette.