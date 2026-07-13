„Meg fogom ölni!” – halálos fenyegetést kapott a norvég sztárcsatár

Sörloth párja, Lena Selnes a közösségi oldalán posztolt néhány olyan zaklató bejegyzést, amit a 77-szeres válogatott támadónak címeztek az interneten.

„Kérlek, legyél öngyilkos, te idióta!” – írta az egyik kommentelő, másikuk pedig Lena Selnesszel üzent az Atlético Madrid légiósának: „Mondd meg a párodnak, hogy hagyja el Norvégiát, és ugorjon le egy szikláról”.

Egy harmadik üzengető még ennél is messzebb ment, amikor Sörlothra utalva azt írta:

Meg fogom ölni!

A bejegyzés megtekintése az Instagramon LENA SELNES (@lenaselnes) által megosztott bejegyzés

Selnes ezekről úgy fogalmazott: a világbajnokság és a futball örömet hoz, de sok gyűlöletet is. A futballista párja hozzátette, nem állt szándékában ennyi figyelmet pazarolni a bejegyzésekre, de miután elolvasta, már úgy érezte, muszáj megosztania azokat.

A futballista azt követően került célkeresztbe, hogy az angolok elleni vb-negyeddöntőben 1-0-s vezetésnél egy kettő az egy elleni akció során nem passzolt Erling Halalandhoz. Amikor megkérdezték tőle, miért nem, azt felelte, egyszerűen rossz döntést hozott.

Távol maradni a közösségi médiától

Staale Solbakken szövetségi kapitány nagyon szomorú, hogy ilyen érzelmek kavarognak.

„Ilyen világban élünk, ez egyszerűen tragikus” – idézte a szakembert a kristiansandi Faedrelandsvennen napilap.

Ezért mondom a srácoknak, hogy maradjanak távol a közösségi médiától, különösen az ilyen napokon. Nem onnan kellene energiát meríteni

– tette hozzá.

Rendőrséghez kell fordulni

Kristoffer Vatshaug, a norvég hivatásos élsportolók hivatalos szakszervezetének (NISO, Norske Idrettsutöveres Sentralorganisasjon) a vezetője a Dagbladetnek úgy nyilatkozott, a szervezet nagyon komolyan veszi ezeket az uszításokat és fenyegetéseket.

Hangsúlyozta, hogy a kritika a sport természetes velejárója, de az egyértelmű határátlépés, ha mindez személyes támadásokká, gyűlöletbeszéddé és fenyegetéssé alakul át.

Senkinek sem szabadna elfogadnia, a zaklatás és a fenyegetés nem része a sportnak. Ezt soha nem fogadhatjuk el

– nyilatkozta a lapnak.

Úgy véli, hogy ilyen esetekben mindig mérlegelni kell a rendőrségi feljelentést.

„Fontos, hogy az ilyen eseteket komolyan vegyék, mert az ilyen üzeneteknek komoly következményei lehetnek az egyénre nézve, mind sportolóként, mind emberként” – tette hozzá.

Sörloth alapembernek számít

A 30 éves Sörloth alapembernek számított a vb-n jól szereplő, a csoportkörben Irakot, Szenegált, majd az egyenes kieséses szakaszban Elefántcsontpartot és a nyolcaddöntőben Brazíliát legyőző norvég válogatottban.

A csatár a norvégok hat vb-meccse közül ötön kezdőként a pályán volt, a stabil kezdőjátékosokhoz hasonlóan csak a csoportkör utolsó fordulójában, a továbbjutás szempontjából már tét nélküli, franciák elleni 4-1-es vereség során nem lépett pályára.

Az angolok elleni, hosszabbítást követően 2-1-re elveszített negyeddöntőben a 68. percben cserélték le.