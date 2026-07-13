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Foci foci vb 2026

„Meg fogom ölni!” – halálos fenyegetést kapott a norvég sztárcsatár

ARLINGTON, USA - JUNE 30: Erling Haaland and Alexander Sorloth of Norway in action during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Ivory Coast and Norway at Dallas Stadium in Arlington, United States on June 30, 2026. Hakan Akgun / Anadolu
Hakan Akgun / ANADOLU / Anadolu via AFP
Amióta nem passzolt ziccerben Haalandnak, Sörlothnak pokollá vált az élete
24.hu
2026. 07. 13. 15:54
ARLINGTON, USA - JUNE 30: Erling Haaland and Alexander Sorloth of Norway in action during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Ivory Coast and Norway at Dallas Stadium in Arlington, United States on June 30, 2026. Hakan Akgun / Anadolu
Hakan Akgun / ANADOLU / Anadolu via AFP
Amióta nem passzolt ziccerben Haalandnak, Sörlothnak pokollá vált az élete
Alexander Sörloth internetes zaklatás áldozata lett és halálos fenyegetést is kapott azt követően, hogy a norvég labdarúgó-válogatott tagjaként szombaton a negyeddöntőben búcsúzott a világbajnokságon.

Sörloth párja, Lena Selnes a közösségi oldalán posztolt néhány olyan zaklató bejegyzést, amit a 77-szeres válogatott támadónak címeztek az interneten.

„Kérlek, legyél öngyilkos, te idióta!” – írta az egyik kommentelő, másikuk pedig Lena Selnesszel üzent az Atlético Madrid légiósának: „Mondd meg a párodnak, hogy hagyja el Norvégiát, és ugorjon le egy szikláról”.

Egy harmadik üzengető még ennél is messzebb ment, amikor Sörlothra utalva azt írta:

Meg fogom ölni!

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

LENA SELNES (@lenaselnes) által megosztott bejegyzés

Selnes ezekről úgy fogalmazott: a világbajnokság és a futball örömet hoz, de sok gyűlöletet is. A futballista párja hozzátette, nem állt szándékában ennyi figyelmet pazarolni a bejegyzésekre, de miután elolvasta, már úgy érezte, muszáj megosztania azokat.

A futballista azt követően került célkeresztbe, hogy az angolok elleni vb-negyeddöntőben 1-0-s vezetésnél egy kettő az egy elleni akció során nem passzolt Erling Halalandhoz. Amikor megkérdezték tőle, miért nem, azt felelte, egyszerűen rossz döntést hozott.

Távol maradni a közösségi médiától

Staale Solbakken szövetségi kapitány nagyon szomorú, hogy ilyen érzelmek kavarognak.

„Ilyen világban élünk, ez egyszerűen tragikus” – idézte a szakembert a kristiansandi Faedrelandsvennen napilap.

Ezért mondom a srácoknak, hogy maradjanak távol a közösségi médiától, különösen az ilyen napokon. Nem onnan kellene energiát meríteni

– tette hozzá.

Rendőrséghez kell fordulni

Kristoffer Vatshaug, a norvég hivatásos élsportolók hivatalos szakszervezetének (NISO, Norske Idrettsutöveres Sentralorganisasjon) a vezetője a Dagbladetnek úgy nyilatkozott, a szervezet nagyon komolyan veszi ezeket az uszításokat és fenyegetéseket.

Hangsúlyozta, hogy a kritika a sport természetes velejárója, de az egyértelmű határátlépés, ha mindez személyes támadásokká, gyűlöletbeszéddé és fenyegetéssé alakul át.

Senkinek sem szabadna elfogadnia, a zaklatás és a fenyegetés nem része a sportnak. Ezt soha nem fogadhatjuk el

– nyilatkozta a lapnak.

Úgy véli, hogy ilyen esetekben mindig mérlegelni kell a rendőrségi feljelentést.

„Fontos, hogy az ilyen eseteket komolyan vegyék, mert az ilyen üzeneteknek komoly következményei lehetnek az egyénre nézve, mind sportolóként, mind emberként” – tette hozzá.

Sörloth alapembernek számít

A 30 éves Sörloth alapembernek számított a vb-n jól szereplő, a csoportkörben Irakot, Szenegált, majd az egyenes kieséses szakaszban Elefántcsontpartot és a nyolcaddöntőben Brazíliát legyőző norvég válogatottban.

A csatár a norvégok hat vb-meccse közül ötön kezdőként a pályán volt, a stabil kezdőjátékosokhoz hasonlóan csak a csoportkör utolsó fordulójában, a továbbjutás szempontjából már tét nélküli, franciák elleni 4-1-es vereség során nem lépett pályára.

Az angolok elleni, hosszabbítást követően 2-1-re elveszített negyeddöntőben a 68. percben cserélték le.

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