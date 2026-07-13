„Nincs egyetlen francia játékosuk sem” – írta a korábbi spanyol miniszterelnök a francia válogatottról

Sokan előrehozott döntőnek tartják Franciaország és Spanyolország mérkőzését a legjobb négy között a labdarúgó-világbajnokságon, amely előtt a korábbi spanyol miniszterelnök, Mariano Rajoy felkorbácsolta az indulatokat. A politikus az El Debate-ben publikált egy cikket, amiben azt írta, nincsenek francia játékosok a rivális keretében.

„Érdemes szem előtt tartani, hogy Franciaország kétszeres világbajnok, és a legutóbbi világbajnokságon is döntőbe jutott. Ezen a világbajnokságon minden mérkőzésüket megnyerték, és jelenleg az első helyen állnak a FIFA-ranglistán.

Ráadásul csúcsminőségű kerettel rendelkeznek. Ugyanakkor nincs egyetlen francia játékosuk sem.

És nagyon jól játszanak. Félelmetes ellenfél lesznek” – idézi a Guardian Rajoyt.

Szavai óriási felháborodást váltottak ki mindkét országban, és ahhoz hasonlították, amikor a paraguayi szenátor rasszista jelzőkkel illette Kylian Mbappét a két válogatott nyolcaddöntője előtt.

Teljeséggel elfogadhatatlan kijelentés. Franciaország a sokszínűség országa, ahol mindenki boldogulhat és megtalálhatja a helyét

– mondta a BMFTV adásában a francia belügyminiszter, Laurent Núnez.

Spanyolország jelenlegi miniszterelnöke, Pedro Sánchez is reagált az X-oldalán, azt írta, míg egyesek vezetéknév, születési hely vagy bőrszín alapján határozzák meg, ki hova való, mások aszerint, ki kötődik az adott országhoz.

Spanyolország azoké, akik szeretik és dolgoznak érte. Nem azoké, akik idegengyűlölő kijelentéseikkel szégyent hoznak rá. Franciaország, találkozunk az elődöntőben! Győzzön a jobbik, és veszítsen a rasszizmus!

– írta Sánchez.