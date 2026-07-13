Premier League-szerződést kap a világbajnokság feltörekvő tehetsége

A Freiburg 20 éves játékosa imponáló magabiztossággal szállt be csapatába többször is a világbajnokság alatt, de az Aston Villa már az Európa Ligában is megtapasztalhatta, mire képes. A Newcastle elsők között jelentkezett be a középpályásért, de nem volt meggyőző a játékos számára, ráadásul le is lassult a folyamat menet közben.

Ehhez képest az Aston Villa sokkal határozottabban kifejtette szándékát az átigazolásra, amelyet csak felerősített Amadou Onana sérülése. A belga középpályás térdsérülése után mankóval közlekedett az Egyesült Államok elleni meccs után, beszámolók szerint pedig elszakadt a külső keresztszalagja, vagyis hosszú hónapokra kidőlt.

Manzambi a nyári vébén kétszer is betalált Bosznia-Hercegovina ellen csereként beállva, majd Kanadának is gólt lőtt. Algéria ellen 71 percet töltött a pályán, ám ezután sérülés miatt már nem tudott segíteni csapatának, amely a negyeddöntőben búcsúzott egy Argentína elleni 3-1-es vereséget követően.