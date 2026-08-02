egy éve ilyenkor
Élet-Stílus

Egy éve ilyenkor: Tízezrek skandálták Lengyelországban: „Fuck Orbán!”

24.hu
2026. 08. 02. 06:18
Tavaly ilyenkor hangzott el az akkori miniszterelnöktől a „belső méréseik” eredeménye is. Ahogy minden héten, most is sorra vesszük, melyek voltak a legnépszerűbb cikkeink egy éve ilyenkor.

Egy éve ilyenkor történt, hogy ciprusi nyaralása idején, 46 éves korában meghalt Kathi Béla. A sportoló egy biciklibaleset következtében vesztette életét.

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A sportoló egyedül volt a biciklibaleset idején.

Egy évvel ezelőtt megírtuk, hogy egy veszprémi nő ismert nemzetközi kézjellel kért segítséget az egyik balatoni benzinkúton.

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Sokakat érdekelt az a hírünk is, amelyből kiderült, hogy Justin Timberlake európai fellépései után csalódott rajongók tömegeit hagyja maga után:

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Önmaga helyett inkább a közönséget énekeltette.

Egy másik koncertről is beszámoltunk, amelynek ráadásul magyar érintettsége is volt.

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Katowicében, egy koncerten skandálták, de más okból, mint a magyar fiatalok.

És írtunk az Orbán Viktor tusványosi beszédében említett „mérésekről”, amelyek szerint 106 egyéni körzetből 80-ban vezetnek. Emlékeztetőül: végül 96 körzetben nyert a Tisza, és mindössze 10-ben a Fidesz.

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