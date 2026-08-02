Egy éve ilyenkor: Tízezrek skandálták Lengyelországban: „Fuck Orbán!”

Egy éve ilyenkor történt, hogy ciprusi nyaralása idején, 46 éves korában meghalt Kathi Béla. A sportoló egy biciklibaleset következtében vesztette életét.

Egy évvel ezelőtt megírtuk, hogy egy veszprémi nő ismert nemzetközi kézjellel kért segítséget az egyik balatoni benzinkúton.

Sokakat érdekelt az a hírünk is, amelyből kiderült, hogy Justin Timberlake európai fellépései után csalódott rajongók tömegeit hagyja maga után:

Egy másik koncertről is beszámoltunk, amelynek ráadásul magyar érintettsége is volt.

És írtunk az Orbán Viktor tusványosi beszédében említett „mérésekről”, amelyek szerint 106 egyéni körzetből 80-ban vezetnek. Emlékeztetőül: végül 96 körzetben nyert a Tisza, és mindössze 10-ben a Fidesz.