Egy éve ilyenkor: Tízezrek skandálták Lengyelországban: „Fuck Orbán!”

Egy éve ilyenkor történt, hogy ciprusi nyaralása idején, 46 éves korában meghalt Kathi Béla. A sportoló egy biciklibaleset következtében vesztette életét.
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A sportoló egyedül volt a biciklibaleset idején.
Egy évvel ezelőtt megírtuk, hogy egy veszprémi nő ismert nemzetközi kézjellel kért segítséget az egyik balatoni benzinkúton.
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Videón ahogy elfogták a rendőrök a feleségét terrorizáló 46 éves férfit a Balatonnál.
Sokakat érdekelt az a hírünk is, amelyből kiderült, hogy Justin Timberlake európai fellépései után csalódott rajongók tömegeit hagyja maga után:
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Önmaga helyett inkább a közönséget énekeltette.
Egy másik koncertről is beszámoltunk, amelynek ráadásul magyar érintettsége is volt.
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Katowicében, egy koncerten skandálták, de más okból, mint a magyar fiatalok.
És írtunk az Orbán Viktor tusványosi beszédében említett „mérésekről”, amelyek szerint 106 egyéni körzetből 80-ban vezetnek. Emlékeztetőül: végül 96 körzetben nyert a Tisza, és mindössze 10-ben a Fidesz.
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A Népszava úgy tudja: Budapesten a Tisza Párt még ismeretlen jelöltjei tarolnának.