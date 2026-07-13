Meghalt a holland bíró, akit szexuális bántalmazással vádoltak, és lemaradt a vébéről

Rob Dieperink holtestét hétfő reggel találták meg az otthonában, a rendőrség a bűncselekmény gyanúját kizárta, ugyanakkor adatvédelmi aggályok miatt további részleteket nem közölt az esetről.

A Tubantia holland regionális napilap a riportjában azt írta, hétfő reggel a szomszédok öt vagy hat hangos csattanást hallottak.

Ebből a sajtó arra következetett, hogy a játékvezető öngyilkosságot követhetett el.

Áprilisban minden a feje tetejére állt

Ahogy arról korábban a 24.hu is beszámolt, Dieperinket áprilisban, a Crystal Palace–Fiorentina Konferencia Liga-negyeddöntő után kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat, kiskorú fényképének birtoklása és szexuális zaklatás gyanújával vették őrizetbe, kihallgatták, majd szabadon engedték.

Dieperink a kezdetektől fogva teljes mértékben együttműködött, később azonban bizonyítékok hiányában az ügyet ejtették.

A vádnak következményei lettek, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség ugyanis kizárta a közelgő világbajnokságról, ahol Danny Makkelie játékvezető VAR-segítője lett volna.

„Nagyon elszomorít, hogy jogtalanul vádoltak meg. Sajnálatos, hogy a FIFA úgy döntött, hogy többé nem nevez ki a világbajnokságra; természetesen csalódott vagyok emiatt” – nyilatkozta akkor.

Mennyire relatív a futball

Danny Makkelie nem tudott napirendre térni a hír hallatán, elhunyt kollégája híre mélyen megérintette.

Reggel kaptam a szívszorító hírt, hogy barátom, kollégám és csapattársam, Rob Dieperink hirtelen elhunyt. Aztán a világ teljesen megállt. Semmi más nem tűnik fontosnak. Csak röviddel ezelőtt beszéltünk a világbajnokság alatt, és most már nincs itt

– írta a LinkedInen.

„Gyász, hitetlenség és kétségbeesés győzedelmeskedik. Ilyen pillanatokban döbbensz rá, mennyire relatív a futball, sőt, az életben minden. Sok dolog, ami miatt nap, mint nap aggódunk, hirtelen jelentéktelenné válik.”