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Foci foci vb 2026

Meghalt a holland bíró, akit szexuális bántalmazással vádoltak, és lemaradt a vébéről

Referee Rob Dieperink during the Dutch Eredivisie match between Ajax and Sparta at the Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, the Netherlands, on March 14, 2026. (Photo by Peter Lous/EYE4IMAGES/NurPhoto)
Peter Lous / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Rob Dieperink (1988-2026)
24.hu
2026. 07. 13. 22:32
Referee Rob Dieperink during the Dutch Eredivisie match between Ajax and Sparta at the Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, the Netherlands, on March 14, 2026. (Photo by Peter Lous/EYE4IMAGES/NurPhoto)
Peter Lous / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Rob Dieperink (1988-2026)
Hétfőn holtan találták borculói házában Rob Dieperink holland futball-játékvezetőt. A 38 éves szakembert áprilisban azzal vádolták meg, hogy szexuálisan bántalmazott egy 17 éves fiút Londonban. Az ügyet végül bizonyítékok hiányában ejtették, ám a FIFA ennek ellenére megtiltotta neki, hogy részt vegyen a világbajnokságon.

Rob Dieperink holtestét hétfő reggel találták meg az otthonában, a rendőrség a bűncselekmény gyanúját kizárta, ugyanakkor adatvédelmi aggályok miatt további részleteket nem közölt az esetről.

A Tubantia holland regionális napilap a riportjában azt írta, hétfő reggel a szomszédok öt vagy hat hangos csattanást hallottak.

Ebből a sajtó arra következetett, hogy a játékvezető öngyilkosságot követhetett el.

Áprilisban minden a feje tetejére állt

Ahogy arról korábban a 24.hu is beszámolt, Dieperinket áprilisban, a Crystal Palace–Fiorentina Konferencia Liga-negyeddöntő után kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat, kiskorú fényképének birtoklása és szexuális zaklatás gyanújával vették őrizetbe, kihallgatták, majd szabadon engedték.

Dieperink a kezdetektől fogva teljes mértékben együttműködött, később azonban bizonyítékok hiányában az ügyet ejtették.

A vádnak következményei lettek, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség ugyanis kizárta a közelgő világbajnokságról, ahol Danny Makkelie játékvezető VAR-segítője lett volna.

„Nagyon elszomorít, hogy jogtalanul vádoltak meg. Sajnálatos, hogy a FIFA úgy döntött, hogy többé nem nevez ki a világbajnokságra; természetesen csalódott vagyok emiatt” – nyilatkozta akkor.

Mennyire relatív a futball

Danny Makkelie nem tudott napirendre térni a hír hallatán, elhunyt kollégája híre mélyen megérintette.

Reggel kaptam a szívszorító hírt, hogy barátom, kollégám és csapattársam, Rob Dieperink hirtelen elhunyt. Aztán a világ teljesen megállt. Semmi más nem tűnik fontosnak. Csak röviddel ezelőtt beszéltünk a világbajnokság alatt, és most már nincs itt

írta a LinkedInen.

„Gyász, hitetlenség és kétségbeesés győzedelmeskedik. Ilyen pillanatokban döbbensz rá, mennyire relatív a futball, sőt, az életben minden. Sok dolog, ami miatt nap, mint nap aggódunk, hirtelen jelentéktelenné válik.”

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Referee Rob Dieperink officiates the match between NAC Breda and SC Telstar at the NAC Rat Verlegh stadium for the Dutch Vriendenloterij Eredivisie season 2025-2026 in Breda, Netherlands, on December 20, 2025. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto)
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Rob Dieperinket nagyon elszomorítja, hogy jogtalanul vádolták meg.
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