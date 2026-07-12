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A következő élő közvetítés része Messi történelmet írt, felső sarkos bombagóllal vb-elődöntős Argentína

Felső sarkos bombagóllal jutott négy közé Argentína, Messi történelmet írt

Julian Alvarez látványos gólt szerzett a svájciak ellen.
Carl Recine/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 12. 05:44
Julian Alvarez látványos gólt szerzett a svájciak ellen.
Carl Recine/Getty Images

A címvédő argentin labdarúgó-válogatott hosszabbítást követően győzte le 3-1-re a meccset tíz emberrel befejező Svájcot és készülhet az Anglia elleni világbajnoki elődöntőre. Lionel Messi rekordot döntött, övé a legtöbb vb-gólpassz.

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Julian Alvarez látványos gólt szerzett a svájciak ellen.
Messi történelmet írt, felső sarkos bombagóllal vb-elődöntős Argentína
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