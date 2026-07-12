A címvédő argentin labdarúgó-válogatott hosszabbítást követően győzte le 3-1-re a meccset tíz emberrel befejező Svájcot és készülhet az Anglia elleni világbajnoki elődöntőre. Lionel Messi rekordot döntött, övé a legtöbb vb-gólpassz.
A következő élő közvetítés része Messi történelmet írt, felső sarkos bombagóllal vb-elődöntős Argentína
Felső sarkos bombagóllal jutott négy közé Argentína, Messi történelmet írt
Carl Recine/Getty Images
Carl Recine/Getty Images
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