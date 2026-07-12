Se Harry Kane, se Erling Haaland nem tudott főszereplővé válni, a helyüket Jude Bellingham vette át, aki két góljával győzelemre vezette Angliát Norvégia ellen egy hosszabbítás drámában a vb-negyeddöntőjében.
A következő élő közvetítés része Sokszor bekavart a VAR, Bellingham-duplával négy között az angolok
Bellingham volt a nyerő, négy között az angolok
Buda Mendes / Getty Images
Jude Bellingham kétszer is beköszönt
Buda Mendes / Getty Images
Jude Bellingham kétszer is beköszönt
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