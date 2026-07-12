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A következő élő közvetítés része Sokszor bekavart a VAR, Bellingham-duplával négy között az angolok

Bellingham volt a nyerő, négy között az angolok

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham #10 of England celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Norway and England at Miami Stadium on July 11, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Buda Mendes / Getty Images
Jude Bellingham kétszer is beköszönt
admin Pincési László
2026. 07. 12. 01:47
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham #10 of England celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Norway and England at Miami Stadium on July 11, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Buda Mendes / Getty Images
Jude Bellingham kétszer is beköszönt

Se Harry Kane, se Erling Haaland nem tudott főszereplővé válni, a helyüket Jude Bellingham vette át, aki két góljával győzelemre vezette Angliát Norvégia ellen egy hosszabbítás drámában a vb-negyeddöntőjében.

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