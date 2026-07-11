Az NB I-be szerződik a háromszoros BL-győztes kapus? A hírek szerint van realitása

Már egy ideje felröppent a hír, hogy Keylor Navas képbe került Győrben, most pedig a Nemzeti Sport azt írja, van is realitásuk ezeknek a pletykáknak. A többi közt a Realban és a PSG-ben is megfordult, a madridiakkal háromszoros Bajnokok Ligája-győztes kapus ugyanis jó kapcsolatot ápol Efrain Juárezzel, aki az ETO nyáron kinevezett edzője, és akivel a mexikói Pumasnál dolgoztak együtt.

Az ETO mexikói vezetőedzőjével az UNAM Pumasnál dolgozott együtt a 126-szoros Costa Rica-i válogatott játékos 2025 és 2026 nyara között, s úgy tudjuk, olyannyira jó viszonyt ápolnak, hogy felvették a kapcsolatot az esetleges klubváltással kapcsolatban

– írja a Nemzeti Sport.

A győri csapatban az előző szezonban is Samuel Petrás volt többnyire a kezdőkapus, ő kezdett az izlandi Vikingur elleni BL-selejtezőn is, amit a magyar bajnok 1-0-ra elveszített idegenben. Az ETO keretének tagja még Megyeri Balázs. Érdekesség, hogy mindketten a bajnoki cím után hosszabbítottak egy évvel.