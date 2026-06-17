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Foci

Hivatalos: mexikói edzővel folytatja az NB I-es bajnok Győr

Győr NB I új edző Efraín Juárez
Eto.hu
24.hu
2026. 06. 17. 22:11
Győr NB I új edző Efraín Juárez
Eto.hu
A mexikói Efraín Juárez lett a labdarúgó NB I-ben címvédő ETO FC Győr vezetőedzője.

A 38 éves szakember – akinek az érkezéséről a győri klub a Facebook-oldalán számolt be, és kedden már mi is beharangoztuk – játékosként a Pumas UNAM akadémiáján nevelkedett, Európában a Celtic és a Zaragoza csapataiban is futballozott, hazája válogatottjában 39 alkalommal lépett pályára.

Vezetőedzőként a kolumbiai Atlético Nacionalnál debütált, 2025-ben visszatért nevelőegyesületéhez, amellyel idén bajnoki döntőt vívott.

Távozott a győri sikeredző és a sportigazgató

A győri kispad azt követően üresedett meg, hogy a korábbi sikerkovács, Borbély Balázs távozott posztjáról és az ezüstérmes Ferencváros irányítását vette át. Őt nem sokkal később Steven Vanharen sportigazgató is követte.

A Győr a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában az izlandi Víkingur Reykjavíkkal csap össze, az első mérkőzésre július 7-én vagy 8-án, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor. Hogy kivel játszhat az ETO, ha kiejti az izlandi ellenfelet, azt itt írtuk meg.

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