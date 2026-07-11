Meghalt a Boca-legenda, aki miatt bevezették a lapokat a futballban

Antonio Rattín 1956 és 1970 közötti tizennégy éves profi pályafutása során csak a Boca Juniorsban játszott, amellyel négyszeres bajnok és egyszeres kupagyőztes lett. 382 hivatalos mérkőzésen lépett pályára, 28 gólt szerzett, vezetői képességei és erős személyisége a klub történetének egyik legikonikusabb alakjává tette.

A válogatottban harmincnégy alkalommal játszott, szerepelt az 1962-es, majd csapatkapitányként az 1966-os világbajnokságon is.

Ezen a tornán játszotta a vb-történelem egyik legemlékezetesebb mérkőzését, amikor a negyeddöntőben Anglia ellen kiállították.

A Clarín felidézte, hogy néhány vitatott jelenet után Rattín megpróbálta megkérdőjelezni a német játékvezető, Rudolf Kreitlein döntéseit. Azonban nem lévén közös nyelv, a bíró 32 perc elteltével megunt az állandó tiltakozást, és leküldte a pályáról a futballistát.

„A probléma akkor kezdődött, amikor tolmácsot kértem a játékvezetőtől, mert panaszkodni akartam néhány ítélet miatt. Megmutattam neki a csapatkapitányi karszalagot, és spanyolul beszéltem vele. Aztán megjelent a tolmács, és közölte, hogy kiállítottak.

Tizenegyen voltunk 100 ezer ember ellen

– nyilatkozta később Rattín a Wembley Stadionban lejátszott ikonikus csatáról.

, Antonio Ubaldo Rattin ️ pic.twitter.com/inZaUW1pvU — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 11, 2026

Az argentin futball egyik legnagyobb botránya

Ezzel azonban nem ért véget a történet, a futballistát a rendőröknek kellett lekísérniük. De a stadion nem hagyta el, dühében leült a királyi páholyhoz vezető lépcső vörös szőnyegére.

Miután tíz perc után felállt, a levonulás közben dühösen megtépte az egyik brit színekben pompázó szögletzászlót, mire a hazai szurkolók csokoládéval és sörösdobozokkal dobálták meg.

A meccset végül Anglia Geoff Hurst góljával megnyerte, és meg sem állt a világbajnoki címig. A csata hevességére jellemző, hogy Alf Ramsey, az angol válogatott szövetségi kapitánya állatoknak nevezte az argentinokat és megtiltotta játékosainak, hogy mezt cseréljenek velük.

A nemzetközi szövetség (FIFA) egy akkori szemmel is elhanyagolható, de az aktuális szabályok szerinti maximum 250 dolláros bírságot szabott ki az argentin szövetségre, Rattín négymérkőzéses eltiltást kapott.

Emellett a FIFA azt is javasolta az 1970-es mexikói világbajnokság szervezőbizottságának, hogy hagyják figyelmen kívül Argentína nevezését, amíg bizonyos garanciákat nem adnak a játékosok viselkedésével kapcsolatban.

A mérkőzés és az incidensek eredménye volt a döntő érv amellett, hogy a nemzetközi szövetség 1970-től bevezesse a sárga és piros lapokat.

Életében szobrot kapott

Miután Rattin 1970-ben, 33 évesen visszavonult, edzőként az Estudiantes de Río Cuarto és a Gimnasia y Esgrima La Plata csapatát irányította 1976-ban, illetve 1979-ben. 1980-ban a Boca Juniors szerződtette, de a csapat gyengén szerepelt, így egy év után távozott, és többet nem ült kispadon.

Antonio Rattín y su estatua. ¡Gracias, Antonio! pic.twitter.com/P8fuMiuqIZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 28, 2015

2015-ben a Boca az egyik legnagyobb kitüntetésben részesítette, amiben egy igazi bálvány részesülhet: a klubhűség és összetartozás jelképeként egy életnagyságú bronzszobrot kapott, amelyet a klub legendás stadionjában, a La Bombonerában található Museo de la Pasión Boquense múzeumban avattak fel.

Az akkor 78 éves Rattín is jelen volt az ünnepségen, ahol meghatottan mondott köszönetet a szurkolóknak és a vezetőségnek.