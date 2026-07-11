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Meghalt a Boca-legenda, aki miatt bevezették a lapokat a futballban

File dated 23.7.66 of former Argentine captain, Antonio Rattin (No 10), being sent off by the German referee officiating at Wembley, during their match against England in the World Cup quarter-final. Papers released today (Tuesday) under the 30-year rule at the Public Record Office in Kew show how the Foreign Office was sometimes left to pick up the pieces on the England team's road to Wembley glory. The files show how England's victory over the Argentinians raised feelings among the South Americans close to a point where they could have damaged relations between the two countries. **AVAILABLE IN B/W ONLY** See PA Story RECORDS Soccer. (Photo by PA Images via Getty Images)
PA Images via Getty Images
Antonio Rattint (10-es mezben) kiállította a német játékvezető
24.hu
2026. 07. 11. 20:32
File dated 23.7.66 of former Argentine captain, Antonio Rattin (No 10), being sent off by the German referee officiating at Wembley, during their match against England in the World Cup quarter-final. Papers released today (Tuesday) under the 30-year rule at the Public Record Office in Kew show how the Foreign Office was sometimes left to pick up the pieces on the England team's road to Wembley glory. The files show how England's victory over the Argentinians raised feelings among the South Americans close to a point where they could have damaged relations between the two countries. **AVAILABLE IN B/W ONLY** See PA Story RECORDS Soccer. (Photo by PA Images via Getty Images)
PA Images via Getty Images
Antonio Rattint (10-es mezben) kiállította a német játékvezető
89 éves korában meghalt Antonio Rattín, az argentin futball és a Boca Juniors legendája. A 34-szeres válogatott középpályás két vébén is játszott, 1966-os viselkedése és kiállítása arra inspirálta a nemzetközi szövetséget, hogy a közérthetőség miatt bevezesse a sárga és piros lapokat.

Antonio Rattín 1956 és 1970 közötti tizennégy éves profi pályafutása során csak a Boca Juniorsban játszott, amellyel négyszeres bajnok és egyszeres kupagyőztes lett. 382 hivatalos mérkőzésen lépett pályára, 28 gólt szerzett, vezetői képességei és erős személyisége a klub történetének egyik legikonikusabb alakjává tette.

A válogatottban harmincnégy alkalommal játszott, szerepelt az 1962-es, majd csapatkapitányként az 1966-os világbajnokságon is.

Ezen a tornán játszotta a vb-történelem egyik legemlékezetesebb mérkőzését, amikor a negyeddöntőben Anglia ellen kiállították.

A Clarín felidézte, hogy néhány vitatott jelenet után Rattín megpróbálta megkérdőjelezni a német játékvezető, Rudolf Kreitlein döntéseit. Azonban nem lévén közös nyelv, a bíró 32 perc elteltével megunt az állandó tiltakozást, és leküldte a pályáról a futballistát.

„A probléma akkor kezdődött, amikor tolmácsot kértem a játékvezetőtől, mert panaszkodni akartam néhány ítélet miatt. Megmutattam neki a csapatkapitányi karszalagot, és spanyolul beszéltem vele. Aztán megjelent a tolmács, és közölte, hogy kiállítottak.

Tizenegyen voltunk 100 ezer ember ellen

– nyilatkozta később Rattín a Wembley Stadionban lejátszott ikonikus csatáról.

Az argentin futball egyik legnagyobb botránya

Ezzel azonban nem ért véget a történet, a futballistát a rendőröknek kellett lekísérniük. De a stadion nem hagyta el, dühében leült a királyi páholyhoz vezető lépcső vörös szőnyegére.

Miután tíz perc után felállt, a levonulás közben dühösen megtépte az egyik brit színekben pompázó szögletzászlót, mire a hazai szurkolók csokoládéval és sörösdobozokkal dobálták meg.

A meccset végül Anglia Geoff Hurst góljával megnyerte, és meg sem állt a világbajnoki címig. A csata hevességére jellemző, hogy Alf Ramsey, az angol válogatott szövetségi kapitánya állatoknak nevezte az argentinokat és megtiltotta játékosainak, hogy mezt cseréljenek velük.

A nemzetközi szövetség (FIFA) egy akkori szemmel is elhanyagolható, de az aktuális szabályok szerinti maximum 250 dolláros bírságot szabott ki az argentin szövetségre, Rattín négymérkőzéses eltiltást kapott.

Emellett a FIFA azt is javasolta az 1970-es mexikói világbajnokság szervezőbizottságának, hogy hagyják figyelmen kívül Argentína nevezését, amíg bizonyos garanciákat nem adnak a játékosok viselkedésével kapcsolatban.

A mérkőzés és az incidensek eredménye volt a döntő érv amellett, hogy a nemzetközi szövetség 1970-től bevezesse a sárga és piros lapokat.

Életében szobrot kapott

Miután Rattin 1970-ben, 33 évesen visszavonult, edzőként az Estudiantes de Río Cuarto és a Gimnasia y Esgrima La Plata csapatát irányította 1976-ban, illetve 1979-ben. 1980-ban a Boca Juniors szerződtette, de a csapat gyengén szerepelt, így egy év után távozott, és többet nem ült kispadon.

2015-ben a Boca az egyik legnagyobb kitüntetésben részesítette, amiben egy igazi bálvány részesülhet: a klubhűség és összetartozás jelképeként egy életnagyságú bronzszobrot kapott, amelyet a klub legendás stadionjában, a La Bombonerában található Museo de la Pasión Boquense múzeumban avattak fel.

Az akkor 78 éves Rattín is jelen volt az ünnepségen, ahol meghatottan mondott köszönetet a szurkolóknak és a vezetőségnek.

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