Ebben a sorrendben kapcsolhatják le az áramot végszükség esetén

Magyar Péter pénteki rendkívüli sajtótájékoztatóján elmondta: valószínűleg soha nem volt olyan nehéz energiahelyzetben az ország, mint most. A rossz hír az, hogy a miniszterelnök szerint még csak a nehézségek elején járunk, ugyanis várhatóan hétfőig le kell kapcsolni a teljes atomerőművet, amire még soha nem volt példa 44 éves fennállása alatt. Korábban a miniszterelnök azt is elmondta: rendelkezésre áll egy rotációs kikapcsolási rend, ami alapján le lehet kapcsolni fogyasztókat a rendszerről.

Ezt akkor alkalmazzák, ha a fenti takarékossági lépések sem elegendőek a hálózat egyensúlyának fenntartására és a MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.) dönthet erről. A rotációs kikapcsolási rend, mint azt a neve is jelzi, nem egy országos szinten egyszerre bekövetkező teljes áramszünetet jelent. A rendszer lényege az, hogy az egyes fogyasztói területeket előre meghatározott sorrendben, korlátozott időre kapcsolják le, majd egy másik körzet következzen, írja a Tudásfája.

Az RKR-ként is hivatkozott szabályozás alkalmazását a jogszabály szerint a MAVIR rendelheti el, a szükséges kapcsolásokat pedig a területileg illetékes áramszolgáltatók hajtják végre. A szabályozás szerint az alapvető felhasználók kivételével az országos terhelést 18, nagyjából azonos nagyságú csoportra osztják. Ezek nem feltétlenül településekhez vagy vármegyékhez igazodnak, hanem az elosztóhálózat műszaki szerkezetéhez.

Ezért akár az is megeshet, hogy egymás mellett fekvő utcák eltérő csoportba kerülhetnek.

Az egyes kikapcsolási időszakok legfeljebb három órán át tarthatnak, majd szükség esetén más területek következnek. Az intézkedést csak akkor alkalmaznák, ha az erőművi tartalékok, az import, az ipari fogyasztáscsökkentés és más műszaki lehetőségek sem lennének elegendők.

Az RKR célja a villamosenergia-hiánnyal arányos fogyasztáscsökkentés. Ez azt jelenti, hogy kisebb hiány esetén kevesebb hálózati csoport kikapcsolása is elegendő lehet. Nagyobb hiánynál több körzetet kellene bevonni, vagy gyakrabban kellene váltani közöttük. A végcél az, hogy megelőzzenek egy súlyosabb és ellenőrizetlen országos hálózati összeomlást. A pontos fokozatokat a rendszer állapota határozza meg: nem biztos tehát, hogy egy esetleges korlátozás minden megyét vagy minden háztartást érintene.

Milyen szolgáltatásokat érinthet?

Amennyiben az RKR intézkedés életbe lépne, az számos ponton érintené az életünket. Mivel a társasházak általában ugyanúgy az adott hálózati körzet része, mint a családi házak, így ha az adott körzetet lekapcsolják, megszűnhet a lakások áramellátása, leállhat a lift, a kaputelefon, a központi szellőzés, az elektromos garázskapu és bizonyos esetekben a víznyomást biztosító szivattyú is.

Egy rövid áramszünet azonban általában nem jelenti automatikusan azt, hogy azonnal megszűnik a vezetékes víz.

A vízművek tározókkal, hálózati nyomással és egyes helyeken tartalék áramforrásokkal rendelkeznek. Hosszabb vagy ismétlődő kimaradás esetén azonban a kutak, szivattyúk, víztisztító berendezések és szennyvízátemelők működése is nehezebb lehet. A mobiltelefon-bázisállomások és a távközlési központok egy része tartalék akkumulátorral vagy generátorral rendelkezik. Rövidebb áramszünet alatt ezért a mobilhálózat tovább működhet. Ha azonban sok terület egyszerre marad áram nélkül, vagy a kimaradás ismétlődik, a tartalék energiaforrások lemerülhetnek.

Amennyiben sor kerülne a rotációs kikapcsolási rendre, érdemes néhány alapvető dolgot szem előtt tartani a Világgazdaság szerint. Ilyen esetben érdemes a hűtőt és a fagyasztót érdemes zárva tartani, az érzékeny elektronikai eszközöket pedig lecsatlakoztatni a hálózatról. Persze azt sem lehet kizárni, hogy az RKR kárt okoz az egyik berendezésünkben. Erre az esetre, érdemes lehet dokumentálni az áramszünet kezdetét és végét, az esetleges szolgáltatói értesítést, a károsodott készüléket vagy élelmiszert, a javítási számlákat, vagy a túlfeszültségre utaló körülményeket. Végül az ellátás visszatérése után a nagy teljesítményű berendezéseket − például klímát, villanybojlert, sütőt − fokozatosan célszerű újraindítani.