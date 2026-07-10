Nem volt benne a meccsben, de összejött az egyenlítés Belgiumnak! Néhány passzt követően kapott egy jó labdát Kevin De Bruyne a jobb oldalon, egy átvétel után az ötösre kanyarított, Charles De Ketelaere pedig megelőzte Pau Cubarsít, bevetődve csúsztatott a hosszú oldalba. Ez volt az első gól, amit a spanyolok kaptak a vébén, Unai Simón vb-rekordja hivatalosan 609 perc lett.
A következő élő közvetítés része Újra Mikel Merino volt a hős, Spanyolország elődöntős a vébén
Megkapta első gólját a spanyol válogatott a vébén!
Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
Charles De Ketelaere gólja a spanyolok ellen.
Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
Charles De Ketelaere gólja a spanyolok ellen.
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