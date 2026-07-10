Megkapta első gólját a spanyol válogatott a vébén!

Nem volt benne a meccsben, de összejött az egyenlítés Belgiumnak! Néhány passzt követően kapott egy jó labdát Kevin De Bruyne a jobb oldalon, egy átvétel után az ötösre kanyarított, Charles De Ketelaere pedig megelőzte Pau Cubarsít, bevetődve csúsztatott a hosszú oldalba. Ez volt az első gól, amit a spanyolok kaptak a vébén, Unai Simón vb-rekordja hivatalosan 609 perc lett.