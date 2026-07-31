Külföldre szökött a volt élettársát megerőszakoló magyar férfi a bírósági ítélet után, és nevet változtatott

Külföldön fogták el azt a szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt körözött férfit, akit hat és fél év börtönre ítéltek korábban a volt párja megerőszakolása és más bűncselekmények miatt. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közleménye szerint egy német-francia határ melletti településen fogták el a szökevényt.

Az eredetileg K. László néven született férfi ellen a Szombathelyi Törvényszék BV Csoportja adott ki elfogatóparancsot folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, illetve kapcsolati erőszak bűntette miatt.

Nem tartóztatták le az ítélet után

A vádirat szerint a férfi felkereste a tőle korábban elmenekült ­élettársát, súlyosan megfenyegette, megverte, majd szexuálisan többször is bántalmazta. A férfi az utolsó tárgyaláson és az ítélethirdetésen ugyan még megjelent, de mivel nem kötelezték a büntetés letöltésének azonnali megkezdésére, így a későbbiekben elérhetetlenné vált. A felkutatására tett intézkedések pedig nem vezettek eredményre. A férfi ellen elfogatóparancsot adott ki egy másik bíróság is, mert később az akkori élettársával is összeverekedett.

K. László közben megváltoztatta a vezetéknevét, ezért a hatóságok már ez alapján adták ki ellene az elfogatóparancsokat. Felmerült, hogy külföldön tartózkodhat, ezért a fejvadászok felvették a kapcsolatot több külföldi partnerszervezettel. Ezek között volt a Német Központi Célkörözési Egység is. A férfit végül a német-francia határ mellett fekvő Saarbrückenben sikerült elfogni. A férfi jelenleg kiadatási őrizetben van, a Magyarország részére történő átadásról a német hatóságok döntenek.

Az elmúlt napokban több nőt is megerőszakoltak. Egy hatvan körüli nőt elkábítottak, majd azt követően bántalmaztak szexuálisan, egy huszonéves turistát pedig a Bakonyban kötöztek és erőszakoltak meg.