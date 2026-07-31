Két százalékkal kevesebb gyermek születet az első félévben a tavalyihoz képest

Júniusban 5790 gyermek született és 9167 ember halt meg Magyarországon. A születések és a halálozások száma is csökkent, házasságot viszont csaknem 9 százalékkal több pár kötött, mint egy évvel korábban. Az előzetes adatok szerint júniusban 157-tel, vagyis 2,6 százalékkal kevesebb gyermek jött világra, mint 2025 azonos hónapjában. A halálozások száma 291-gyel, 3,1 százalékkal csökkent ugyanebben az összehasonlításban– derül ki a Központi Statisztikai Hivatal gyorsjelentéséből.

A természetes fogyás – vagyis a születések és a halálozások különbsége – júniusban 3377 fő volt, szemben az egy évvel korábbi 3511-gyel. Eközben 4942 pár kötött házasságot, 403-mal, 8,9 százalékkal több, mint tavaly júniusban.

Az első fél évben összesen 34 312 gyermek született, 703-mal, 2 százalékkal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. A teljes termékenységi arányszám becsült értéke 1,27-re csökkent az egy évvel korábbi 1,28-ról.

Január és június között 62 330 ember halt meg, ami 2679-cel, 4,1 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Mivel a halálozások száma nagyobb mértékben csökkent, mint a születéseké, a természetes fogyás 6,6 százalékkal mérséklődött, de így is 28 018 főt tett ki.

Az első hat hónapban 21 177 pár kötött házasságot, 4,4 százalékkal többen, mint tavaly ilyenkor. A csecsemőhalálozások száma ugyanakkor 19,8 százalékkal, 139-re emelkedett: ezer élveszületésre 4,1 csecsemőhalálozás jutott.

A területi adatok jelentős különbségeket mutatnak. Budapesten 11,4 százalékkal csökkent a születések száma, míg Észak-Magyarországon 5,5 százalékkal emelkedett. A természetes fogyás mértéke a főváros kivételével minden régióban mérséklődött. A házasságkötések száma szintén csak Budapesten csökkent, az ország többi régiójában nőtt.

Hankó Balázs jóslata nem jött be

A 24.hu korábban megírta, hogy 2025-ben mindössze 72 ezer gyermek született Magyarországon, ami a legalacsonyabb éves adat a statisztikák 1949-es kezdete óta. A természetes fogyás tavaly 52 200 fő volt, az ország becsült lakossága pedig a pozitív vándorlási egyenleg hatását is figyelembe véve 9 millió 489 ezer főre csökkent.

Idén áprilisban átmenetileg megtört a negatív sorozat: 2023 márciusa óta először nőtt havi összevetésben a születések száma, igaz, a viszonyítási alap a valaha mért legalacsonyabb áprilisi adat volt. A friss KSH-jelentés szerint az első fél évben április maradt az egyetlen olyan hónap, amikor több gyermek született, mint egy évvel korábban.

Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter a tavalyi negatív rekord után azt mondta, hogy a kormány 2026-ban trendfordulóra számít. Ezt az egyre több regisztrált várandóssággal és a házasságkötések számának emelkedésével indokolta. Az idei első félévben a házasságkötések száma valóban nőtt, a születéseké azonban tovább csökkent.