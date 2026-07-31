Takács Péter nem mondott igazat a mentők kiérkezési idejéről

„A mentésirányítás triázsol, és a P1-es riasztás, ahol életveszély van, ott kell 15 percen belül kiérni, és [ez] nagyon-nagyon magas arányban valósul meg. Biztos, hogy 95 százalék fölött, a pontos számra most nem emlékszem, meg tudom neked nézni legközelebbre, de Magyarországon ez 95 százalékban az ország bármelyik pontján megvalósul” – állította Takács Péter Fideszes képviselő még egészségügyi államtitkárként egy 2025. augusztus végén készült interjúban.

A mentőszolgálat júniusi vezetőváltása után Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő újra beadta közérdekű adatigénylését az ügyben, amire korábban kihagyott adatokat is megkapott a mentők kiérkezési idejét érintően. A Telex ezeket értékelve arra jutott, hogy

sem Takács, sem az OMSZ nem mondott igazat korábban.

Ugyanis tavaly szeptemberig bezárólag egyetlen hónapban sem érkeztek ki a mentők az esetek 90 százalékában 15, de 18 perc alatt sem. Így nem lehetséges az OMSZ-nek az a korábbi állítása, hogy a 15 percen belüli kiérkezések aránya országosan „közel 90” százalék lett volna. Az pedig végképp nem lehetett a helyzet, hogy az ország minden pontján az esetek „95 százaléka fölött” érkeztek ki 15 percen belül, mint ahogy Takács mondta.

A vizsgált időszakban az úgynevezett 90. percentilis egyetlen esetben sem volt 15 perc alatti, a legalacsonyabb érték 18,39 perc volt, az adott időszak átlaga 18,92 percre jön ki.