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Paksnál napokon belül a kritikus szint alá süllyed a Duna vízszintje

MTI/Kiss Dániel
Az MVM Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026 július 29-én.
admin Lányi Örs
2026. 07. 31. 10:03
MTI/Kiss Dániel
Az MVM Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026 július 29-én.
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arra figyelmeztetett, hogy a folytatódó csapadékhiány miatt a Duna vízállása napokon belül kritikus szint alá csökken Paksnál, és felszólította a lakosságot a vízkészletekkel való felelős gazdálkodásra.

Az élő környezetért felelős miniszter az Országos Vízügyi Koordinációs Központból közzétett Facebook-videójában arról számolt be, hogy a társadalomnak tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülnie. Mint elmondta: a következő napokban nem várható csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőin, emiatt a Dunába is nagyon kevés víz áramlik. Kiemelte, hogy a folyó vízszintje néhány napon belül a kritikus szint alá csökken Paksnál.

Gajdos arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben nem történik változás, hamarosan sivatagos környezet fog kialakulni. 

Hozzátette: aki korábban nem hitt abban, hogy a folyamatok megváltoztak a Földön, az most szembesülhet a problémával, mivel néhány év múlva egymillió ember élhet sivatagos környezetben Magyarországon. Mivel a felszíni vizek eső hiányában jelenleg nem töltődnek, a politikus mindenkit arra kért, hogy gazdálkodjon megfelelően a rendelkezésre álló vízzel.

Történelmi aszály

A miniszter a napokban bejelentette: a vízellátás biztonsága érdekében az állam a drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza. A mostani figyelmeztetés szorosan illeszkedik a hetek óta tartó alacsony dunai vízállásról szóló hírekhez. A folyó vizének alacsony szintje közvetlen hatással van az országos energiaellátásra,  ugyanis emiatt már a napokban részleges leállás jön a paksi atomerőműben.

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