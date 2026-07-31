Paksnál napokon belül a kritikus szint alá süllyed a Duna vízszintje

Az élő környezetért felelős miniszter az Országos Vízügyi Koordinációs Központból közzétett Facebook-videójában arról számolt be, hogy a társadalomnak tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülnie. Mint elmondta: a következő napokban nem várható csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőin, emiatt a Dunába is nagyon kevés víz áramlik. Kiemelte, hogy a folyó vízszintje néhány napon belül a kritikus szint alá csökken Paksnál.

Gajdos arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben nem történik változás, hamarosan sivatagos környezet fog kialakulni.

Hozzátette: aki korábban nem hitt abban, hogy a folyamatok megváltoztak a Földön, az most szembesülhet a problémával, mivel néhány év múlva egymillió ember élhet sivatagos környezetben Magyarországon. Mivel a felszíni vizek eső hiányában jelenleg nem töltődnek, a politikus mindenkit arra kért, hogy gazdálkodjon megfelelően a rendelkezésre álló vízzel.

Történelmi aszály

A miniszter a napokban bejelentette: a vízellátás biztonsága érdekében az állam a drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza. A mostani figyelmeztetés szorosan illeszkedik a hetek óta tartó alacsony dunai vízállásról szóló hírekhez. A folyó vizének alacsony szintje közvetlen hatással van az országos energiaellátásra, ugyanis emiatt már a napokban részleges leállás jön a paksi atomerőműben.