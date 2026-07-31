Meghalt Gálvölgyi Judit műfordító, Rodolfo lánya, Gálvölgyi János felesége. „Méltósággal viselt, hosszú betegség után, életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi (Gács) Judit műfordító, szerkesztő” – írja közleményében a család.

Gálvölgyi Judit 1946. január 8-án született Budapesten, Gács Judit néven. Édesapja Gács Rezső magyar bűvész, érdemes és kiváló művész volt, akit a legtöbben Rodolfo néven ismertek.

Amikor édesapja 1969-ben Svájcban dolgozott, egy alkalommal befizette lányát egy angliai egyhónapos nyári tanfolyamra. Itt adták Judit kezébe J. R. R. Tolkien könyvét, A Gyűrűk Urát, amibe azonnal beleszeretett. Akkor már lelkes sci-fi- és fantasy-rajongó volt, rendszeresen megvette a Galaktika című folyóiratot és az akkor kapható összes science fiction-könyvet. Már angol szakos egyetemista volt, amikor írt egy levelet a Móra Könyvkiadónak, hogy szeretné lefordítani A Gyűrűk Urát. Kuczka Péter válaszolt a levelére; azt írta, hogy elsőre talán nagy falat lenne Tolkien monumentális regénye, de ha kedve volna a Galaktikában rövidebb írásokkal elkezdeni, megpróbálhatják.

Jelentős műfordítói életművet hagyott maga után

Így lett Gálvölgyi Judit műfordító. Azóta több tízezer oldalnyi fordítása jelent már meg. Noha A Gyűrűk Urát végül Réz Ádám és Göncz Árpád fordították magyarra, azért Gálvölgyi Judit is fordított Tolkient: A szilmarilok és a Húrin gyermekei című műveket, melyek első ízben 1991-ben, illetve 2008-ban jelentek meg idehaza.

Ő vezetett be mindannyiunkat Ransom Riggs sötét, mégis végtelenül humánus univerzumába, megnyitva Vándorsólyom kisasszony árvaházának kapuját. Általa keltek életre a különleges gyermekek – a lebegő Emma, a láthatatlan Millard, a méheket őrző Hugh és a többiek. Gálvölgyi Judit érzékenysége és a magyar nyelv páratlan ismerete tette mindannyiunk számára is átélhetővé az ő különlegességüket

– írja a család közleménye, kiemelve: a fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért Gálvölgyi Judit 2019-ben megkapta a Trethon Judit-emlékgyűrűt, amely azért is volt fontos számára, mert a fiatalon elhunyt Threthon Judithoz barátság is fűzte.

A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot-történetein dolgozott, írják. Nagyon nagy szeretettel adta a magyar olvasók kezébe Gerald Durell A hahagáj című kötetét. Nevéhez fűződik Alberet Goldman Elvis életéről szóló könyv fordítása, de Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című mozijának regényváltozata is. Emellett megszámlálhatatlan további regényt fordított, köztük Lilian Nattel: A stetl lánya, Susan Minot: Este, Robert Ludlum: A Skorpió illúzió I-II., Che Guevara: A motoros naplója, vagy a moziban is sikert aratott Carol című film alapjául szolgáló Highsmith-kötet regényváltozatát.

„Munkái közül nagyon kedvelte Irwin Shaw regényeinek fordítását. Máig elsősorban az ő nevéhez fűződnek az egyik legjelentősebb bestseller-író, Jackie Collins magyarul megjelent könyvei, amelyből tizenhatnak a belső borítóján áll ott a neve. Ezek mellett a kötetek mellett szépirodalmi munkái is kiemelkedőek, egyik legszebb ilyen fordítása Sylvia Plath Az ötvenkilencedik medve című novelláskötete.”

Gálvölgyi Judit híven ápolta rajongott édesapja, a világhírű bűvész, Rodolfo emlékét is. Rodolfo így csinálja és Rodolfo című könyvei több kiadásban, sokezer példányban jelentek meg.

Emellett az évtizedek során számos darabot is fordított és dolgozott színpadra. Utolsó munkája Ladislav Fuks Hullaégetőjének színpadi adaptációja volt, amelyet a győri Vaskakas Bábszínház és az Orlai Produkció mutatott be, férjével a főszerepben.

Gálvölgyi Jánossal 55 éve házasodtak össze

Gálvölgyi Jánossal húszéves korában ismerkedett meg; a színész akkor tizennyolc volt. Judit eleinte éretlennek tartotta Jánost, így a kapcsolatuk barátsággal indult, de a színész öt éven át kitartóan udvarolt. Rodolfo eredetileg civil foglalkozású férjet szeretett volna a lányának, de Gálvölgyit megismerve gyorsan megkedvelte a színészt.

Az 1971-ben kötött frigyükből két lányuk született.

Hosszú kapcsolatukról ebben a videóinterjúban meséltek:

A közleményt így zárja a család: