„Vicces lesz” – mondta Haaland az angolok elleni vb-negyeddöntőről

Erling Haaland Norvégia esélyeit a világbajnoki aranyéremre még mindig nagyon alacsonynak minősítette a csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az északiak a vb szombati negyeddöntőjében Angliával mérkőznek meg meg Miamiben.

A vb-n vannak egyértelmű favoritok, az egyik éppen Anglia. Szerintem az összes terhet az angol játékosokra kellene helyeznetek

– javasolta az MTI cikke szerint Haaland az újságíróknak.

A hétgólos csatár kiemelte: minden norvég játékosnak alázatosnak kell maradnia és úgy bíznia közben azért a továbbjutásban, hogy tisztában van az ellenfél erejével.

Erling Haaland Angliában, Leedsben született (édesapja, Alf-Inge Haaland akkor ott játszott), és 2022 óta az angol Premier League egyik meghatározó csapatában, a Manchester Cityben szerepel. A negyeddöntős ellenfélhez így több szállal kötődik, ezért is nevezte számára nagyon különleges mérkőzésnek az angolok elleni összecsapást.

Angliában játszom, Angliában születtem, és klubtársak ellen is játszom majd. Vicces és jó meccs lesz

– nyilatkozta Haaland, aki a válogatottban 54 mérkőzésen 62-szer volt eredményes, a vb-n a norvégok öt találkozójából négyen a pályán volt. Csak a csoportkör utolsó fordulójában, a továbbjutás szempontjából már tét nélküli összecsapáson nem kapott lehetőséget, a stabil kezdőcsapat többi tagjához hasonlóan.

Haaland a csoportkörben Irak (4–1) és Szenegál (3–2) ellen is duplázott, az egyenes kieséses szakaszban 2–1-re megnyert két mérkőzés közül előbb Elefántcsontpart ellen volt eredményes egyszer, majd Brazíliát az ő duplájával győzték le a norvégok.

A 2025/26-os szezon egészét tekintve klubjában és a válogatottban összesen 59 meccsen lépett pályára, és 46 gólnál tart.

Haaland továbbra is őrültségnek nevezte, hogy norvégként a nyolcaddöntőben Brazíliával játszhattak és nyertek, míg az angolok elleni negyeddöntős párharcot hihetetlennek tarja.

Ez nem megszokott a norvég válogatott életében

– mondta Haaland, aki arra utalt, hogy a norvégok 1998 után vannak ott ismét a vb-mezőnyben, és történetük során először jutottak a nyolc közé.