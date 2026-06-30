Norvégia az első két csoportmeccsét megnyerte Irak és Szenegál ellen, majd a legutóbb ezüstérmes franciákkal szemben az addig kevesebb játéklehetőséghez jutó futballisták játszottak és 4-1-re kikaptak. Azt a meccset a kispadról nézte végig a Manchester City gólvágója, Haaland, aki az első két fordulóban négyszer talált be, így a második helyen áll a góllövőlistán.

Elefántcsontpart ugyanilyen mérlegnél jár, Ecuadort 1-0-ra, Curacaót 2-0-ra verte, de 2-1-re kikapott az azóta már elbúcsúzott németektől.