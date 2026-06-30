Hidratációs szünet
Eddig csak tapogatózás folyik, hátha az első ivószünet megteszi hatását.
Eddig csak tapogatózás folyik, hátha az első ivószünet megteszi hatását.
21 percet kellett várni az első komolyabb helyzetre, amikor a balbekk Konan tűnt fel a norvég kapunál, de 10 méterről az oldalhálóba lőtt.
Talán Norvégia van fölényben, de nagyon veszélyesek az ellenfél megmozdulásai is. Nagy helyzet még nem volt.
Pepe középre lőtt labdáját Heggem mentette szögletre az ötösön.
Az első lehetőségre bő két percet kellett várni, de egy jobbról érkező beadás hiába találta meg Haaland fejét, a védők blokkoltak.
Elefántcsontpart-Norvégia a nyolcaddöntőért… az afrikaiak kezdték a meccset.
Elefántcsontpart: Y. Fofana – G. Doué, Agbadou, Kossounou, Konan – Sangaré – Pépé, Oulai, Kessié, Y. Diomande – Bonny
Norvégia: Nyland – Pedersen, Ajer, Heggem, Möller Wolfe – Berge, Berg – Sörloth, Ödegaard, Nusa – Haaland
A két válogatottnak ez lesz az első egymás elleni találkozója, a továbbjutó a nyolcaddöntőben Brazíliával találkozik majd vasárnap East Rutherfordban.
Norvégia az első két csoportmeccsét megnyerte Irak és Szenegál ellen, majd a legutóbb ezüstérmes franciákkal szemben az addig kevesebb játéklehetőséghez jutó futballisták játszottak és 4-1-re kikaptak. Azt a meccset a kispadról nézte végig a Manchester City gólvágója, Haaland, aki az első két fordulóban négyszer talált be, így a második helyen áll a góllövőlistán.
Elefántcsontpart ugyanilyen mérlegnél jár, Ecuadort 1-0-ra, Curacaót 2-0-ra verte, de 2-1-re kikapott az azóta már elbúcsúzott németektől.