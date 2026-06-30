elefántcsontparti válogatottfoci vb 2026norvég válogatott2026-os fifa-világbajnokság
Élő Foci

Foci-vb: Elefántcsontpart – Norvégia 0-0 (élő)

Norway's forward #09 Erling Haaland arrives ahead of the 2026 World Cup round of 32 football match between Ivory Coast and Norway at the Dallas Stadium in Arlington on June 30, 2026.
Paul ELLIS / AFP
Erling Haalandon a világ szeme
admin Pincési László
2026. 06. 30. 18:31FRISSÍTVE: 2026. 06. 30. 19:25
Norway's forward #09 Erling Haaland arrives ahead of the 2026 World Cup round of 32 football match between Ivory Coast and Norway at the Dallas Stadium in Arlington on June 30, 2026.
Paul ELLIS / AFP
Erling Haalandon a világ szeme
A világbajnokság meglepetéscsapatának tartott Norvégia a csapatmunkában bízó Elefántcsontpart ellen lép pályára a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. Kövesse élőben!
Jún. 30. Június 30. 19:00
DALLAS AT&T Stadium
CIV Elefántcsontpart
0:0
NOR Norvégia
LEGJOBB 32
közvetítés
4-3-3
4-3-3
Yahia Fofana Y. Fofana 1
Emmanuel Agbadou Agbadou 20
Ghislain Niclomande Konan G. Konan 3
Guela Doue G. Doue 17
Kouakou Odilon Dorgeless Kossounou Kossounou 7
Christ Ravynel Inao Oulai Inao 26
Franck Yannick Kessie Kessie 8
Ibrahim Sangare Sangare 18
Ange-Yoan Bonny Bonny 9
Nicolas Pepe Pepe 19
Yan Diomande Yan Diomande 11
Orjan Haskjold Nyland Nyland 1
David Moller Wolfe Møller Wolfe 5
Kristoffer Vassbakk Ajer Vassbakk Ajer 3
Marcus Holmgren Pedersen Holmgren 16
Torbjorn Heggem Heggem 17
Antonio Eromonsele Nordby Nusa Nusa 20
Martin Odegaard Ødegaard 10
Patrick Berg Berg 6
Sander Berge Berge 8
Alexander Sorloth Sørloth 7
Erling Braut Haaland Braut Haaland 9
24'

Hidratációs szünet

Eddig csak tapogatózás folyik, hátha az első ivószünet megteszi hatását.

21'

Első helyzet

21 percet kellett várni az első komolyabb helyzetre, amikor a balbekk Konan tűnt fel a norvég kapunál, de 10 méterről az oldalhálóba lőtt.

16'

Helyzet nélkül

Talán Norvégia van fölényben, de nagyon veszélyesek az ellenfél megmozdulásai is. Nagy helyzet még nem volt.

9'

Nagy mentés

Pepe középre lőtt labdáját Heggem mentette szögletre az ötösön.

2'

Haaland máris

Az első lehetőségre bő két percet kellett várni, de egy jobbról érkező beadás hiába találta meg Haaland fejét, a védők blokkoltak.

18:52

Így kezd a két csapat

Elefántcsontpart: Y. Fofana – G. Doué, Agbadou, Kossounou, Konan – Sangaré – Pépé, Oulai, Kessié, Y. Diomande – Bonny
Norvégia: Nyland – Pedersen, Ajer, Heggem, Möller Wolfe – Berge, Berg – Sörloth, Ödegaard, Nusa – Haaland

18:36

Első meccs

A két válogatottnak ez lesz az első egymás elleni találkozója, a továbbjutó a nyolcaddöntőben Brazíliával találkozik majd vasárnap East Rutherfordban.

18:36

Két győzelem, egy vereség

Norvégia az első két csoportmeccsét megnyerte Irak és Szenegál ellen, majd a legutóbb ezüstérmes franciákkal szemben az addig kevesebb játéklehetőséghez jutó futballisták játszottak és 4-1-re kikaptak. Azt a meccset a kispadról nézte végig a Manchester City gólvágója, Haaland, aki az első két fordulóban négyszer talált be, így a második helyen áll a góllövőlistán.

Elefántcsontpart ugyanilyen mérlegnél jár, Ecuadort 1-0-ra, Curacaót 2-0-ra verte, de 2-1-re kikapott az azóta már elbúcsúzott németektől.

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

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